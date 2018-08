Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass hier in der Arktis das Wetter unsere Tagesaktivitäten bestimmt und in der Regel den ganzen Tagesplan schon am frühen Morgen auf den Kopf stellt. In den vergangenen Tagen war es fast ununterbrochen stürmisch und regnerisch, sodass wir in der Bucht Tryghammna, was übersetzt «sicherer Hafen» heisst, Schutz gesucht haben. Glücklicherweise war das Wasser hier tatsächlich ruhiger, sodass wir mit dem Schlauchboot sogar an Land fahren konnten.

Auf den nahe gelegenen Hügeln weideten junge Rentiere und frassen ähnlich wie ein Rasenmäher alle Vegetation, die sie finden konnten. Mich faszinierte es, diese Tiere in der freien Natur zu beobachten. Ursprünglich dachte ich, dass Rentiere wegen den länger werdenden Vegetationsperioden zu den Gewinnern des Klimawandels zählen. Doch der Biologe Maarteen Loonen erzählte mir, dass es durch den Klimawandel hier in Spitzbergen mehr Regen geben wird und die Futtersuche für die Renntiere durch das gefrorene Gras somit erschwert wird. Polarfüchse könnten im Gegenzug vom Klimawandel profitieren, weil sie durch die Kadaver der Rentiere mehr Futter finden.

Nach dieser Anlandung entschied unser Kapitän Charles Michel, nach Nord-Spitzbergen aufzubrechen. Nach drei langen Tagen zeigte sich endlich die Sonne wieder und wir konnten in Sarstangen eine Walross Kolonie besuchen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Walrossen in der Natur begegnet bin und ich musste schmunzeln als ich sah, wie sie manchmal etwas unbeholfen ihre schweren Körper aus dem Wasser an Land bewegten.

An ihren Stosszähnen konnte ich erkennen, dass es sich um eine Gruppe von Jungtieren handelte. Jahrhundertelang wurden sie von Menschen wegen ihrer dicken Haut und ihren Stosszähnen zu tausenden abgeschlachtet, bis sie beinahe ausgerottet waren. Heute werden sie stattdessen vom Klimawandel bedroht. Aufgrund des zurückgehenden Meereises verlieren die Walrosse ihre Rastplätze und wegen den längeren Wegstrecken zu ihren Futtergründen haben sie einen höheren Energiebedarf.

Am darauffolgenden Tag sind wir noch weiter in den Norden, in die kleine Forschungssiedlung Ny Alesund gefahren. Hier sind wir dem Biologen Maarteen Loonen begegnet, der hier seit 1990 die Bestände der Gänse untersucht. Er erzählte uns, dass das zwei Grad Ziel vom Pariser Abkommen für die Arktis eine Erwärmung von sechs Grad zur Folge hätte. Was das für die Arktis bedeutet, erzähle ich in meinem nächsten Beitrag.

(Janine Wetter)