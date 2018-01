Es ist ein Aufbruch aus dem gewohnten Umfeld: Mike Künzle verlässt auf die nächste Saison hin die Lions-Organisation. Das ZSC-Eigengewächs aus Fehraltorf unterschrieb beim EHC Biel einen Zweijahresvertrag, wie der Seeländer Klub mitteilt. Dass der 24-jährige Flügelstürmer die Lions verlässt, überrascht nicht. Nach den bisherigen Transfers der Zürcher für die nächste Saison zeichnete sich eine Veränderung ab.

In Biel deckt man ihn mit Vorschussloorbeeren ein: «Seine Fähigkeiten werden unserem Offensivspiel neue Möglichkeiten eröffnen. Mike hat bewusst eine neue Herausforderung gewählt um in der Zukunft sein enormes Potential noch effizienter zu nutzen», wird Sportchef Martin Steinegger zitiert.

Entwicklung stagniert

Der Fehraltorfer debütierte 2013 in der NLA und brachte es seither in 242 Spielen auf 76 Skorerpunkte (42 Tore/34 Assists). In der laufenden Saison steht er nach 34 Partien bei 15 Skorerpunkten (7/8). Vor allem in seiner zweiten NLA-Saison überzeugte Künzle und wurde mit Aufgeboten für das A-Nationalteam belohnt. Seither ging seine Entwicklung nicht mehr im selben Mass weiter. In der aktuellen Saison gelang ihm allerdings wieder eine klare Steigerung gegenüber dem letzten Jahr.