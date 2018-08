Nach dem Absturz der Tante Ju im Kanton Graubünden ist die Betroffenheit unter den Piloten und Aviatik-Fans auf den Flugplätzen gross. Während der Flugbetrieb der Ju-Air in Dübendorf noch eingestellt ist, setzten sich die Flugschüler auf dem Flugplatz Speck in Fehraltorf am Montag schon wieder an die Steuerknüppel.