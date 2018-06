«Grossmehrheitlich», wie Wilfried Ott jeweils feststellte, stimmten die Teilnehmenden an der Gemeindeversammlung von Fehraltorf gestern Montagabend allen vier Anträgen des Gemeinderates zu, und ebenso grossmehrheitlich wählten sie die 18 Mitglieder des Wahlbüros neu. Mit lang anhaltendem Applaus verabschiedeten sie danach Ott als Gemeindepräsidenten. Nach 24 Jahren in der Gemeindepolitik kehrt er in die Reihen der «gewöhnlichen» Einwohner zurück und will an der nächsten Gemeindeversammlung unten im Saal sitzen. Fehraltorf hat zur Zeit 4161 Stimmberechtigte, 71 von ihnen fanden den Weg in die Mehrzweckhalle Heiget.

Gesundheitskosten verdoppelt

Sorgfältig erläuterte Ott die Jahresrechnung 2017. Mit einem Aufwand von 42,83 Millionen Franken und Erträgen von 42,75 Millionen schliesst sie mit einem minimen Aufwandüberschuss von 87’328 Franken ab. Das sind 0,26 Prozent Abweichung vom Voranschlag, eine Punktlandung also. Diese hat vor allem mit dem Vermächtnis von Ursula Wipf-Schneider zu tun, die der Gemeinde ihre Liegenschaft an der Usterstrasse 6 vererbte. Die Liegenschaft wurde mit 1,491 Millionen bewertet.

In seinen Erläuterungen kommentierte Ott die Gesundheitskosten. Diese haben sich in kurzer Zeit von 0,7 Mio. auf 1,68 Mio. Franken mehr als verdoppelt. Grund dafür sind die Pflegekosten, die bei der Gemeinde anfallen, seit die Patienten schon kurz nach einer Operation das Spital, wo der Kanton zahlt, wieder verlassen und nachher zu Hause von der Spitex oder in einem Heim gepflegt werden müssen. «Die letzten beissen die Hunde», so Ott trocken, aber mit einem Seitenhieb auf Gesundheitsdirektor Heiniger.

Erste Rechnungsfrage

An seiner letzten Versammlung erhielt der Gemeindepräsident auch zum ersten Mal eine Frage zur Rechnung. Hat der Steuerfuss einen Einfluss auf den Finanzausgleich des Kantons?, wollte jemand wissen. Nein, so Ott. Es komme lediglich auf den 100-Prozent-Steuerfuss an und auf das kantonale Mittel. Ob die Gemeinde 107 Prozent oder mehr erhebe, spiele keine Rolle. «Es ist einmalig, dass die Anpassung der Behördenentschädigung kommentarlos durchging», meinte Gemeindeschreiber Marcel Wehrli im Gespräch. Tatsächlich: Niemand hatte etwas dagegen, dass diese Entschädigungen ab 1. Juli auf die Höhe eines mittleren Kaderlohns angehoben werden. Das macht zum Beispiel 59’000 Franken für den Gemeindepräsidenten und 58’000 Franken für den Schulpräsidenten, in beiden Fällen für ein 40-Prozent-Pensum gerechnet. Auch die Gebührenordnung und das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 gaben nichts zu diskutieren.