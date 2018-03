Rund 2'098'100 Personen stimmten Nein, 833'600 Personen nahmen die Initiative an. (Foto: Keystone)

Gilles Marchand, Generaldirektor des SRG SSR, spricht am Sonntag, 4. März 2018 in Bern. Er verkündete trotz dem Erfolg an der Urne Sparmassnahmen. (Foto: Keystone)

Die Radio- und Fernsehgebühren werden nicht abgeschafft. Die «No-Billag»-Initiative ist deutlich am Volks- und Ständemehr gescheitert (wir berichteten). Auch im Zürcher Oberland wurde die Inititiave in keiner einzigen Gemeinde angenommen.

Während der Debatte kaum in Erscheinung getreten ist die Fehraltorfer Serafe AG. Dabei erhielt das neu gegründete Inkassounternehmen im März des letzten Jahres das Mandat zur Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe, nachdem die Swisscom-Tochter «Billag» dieses 28 Jahre lang ausgeübt hatte. Erich Heynen, Kommunikationschef der Serafe AG, begrüsst das Resultat. «Das Volk steht offensichtlich klar hinter dem Service public».

Der Tweet des Illnauer Nationalrats Fabian Molina (SP): #NoBillag ist tot. Lang lebe die #SRG! — Fabian Molina (@molinafab) March 4, 2018

Kontrollen fallen weg

Die Serafe AG wird ab kommendem Jahr die Abgabe für Privathaushalte erheben. Die eidgenösssische Steuerverwaltung ist derweil für die Erhebung bei Unternehmen zuständig. Diese Anpassung steht in Zusammenhang mit dem neuen Radio- und TV-Gesetz (RTVG), das am 1. Januar in Kraft tritt. Die Gebühren werden damit von einer geräteabhängigen Empfangsgebühr zu einer geräteunabhängigen Haushaltsabgabe umgewandelt. Für die Serafe AG steht damit weiterhin der Aufbau der neuen Erhebungsstelle im Zentrum.

Erich Heynen spricht von einem «Aufbau des Betriebs nach definierten Umsetzungsphasen». Total dürften 40 Mitarbeiter für die Billag-Nachfolgerin tätig sein. Im Januar 2019 wird Serafe erstmals Abgaberechnungen versenden. Der Erstversand an zirka 3,6 Millionen Schweizer Haushalte erfolgt über ein gestaffeltes Teilrechnungsmodell. Im neuen Jahr entfallen ausserdem die systematischen Kontrollen von Empfangsgeräten in Haushalten.

Wer über kein Empfangsgerät verfügt, kann sich in Zukunft mit einem Kreuzchen auf einem Formular von der Gebühr befreien lassen.

Der Tweet des Gossauer Nationalrats Claudio Zanetti (SVP): Nach diesem Abstimmungssonntag bleibt trotz allem die Freude an den wirklich wichtigen Dingen... pic.twitter.com/XhaIn4LtSB — Claudio Zanetti (@zac1967) March 4, 2018

Leuthard: «Eine Klatsche»

Aus Sicht von Medienministerin Doris Leuthard zeigt das Resultat zur No-Billag-Initiative, dass die Bevölkerung mit dem öffentlichen Radio und Fernsehen verbunden ist. Wenn eine Initiative mit 71 Prozent und mehr abgelehnt werde, spreche man in der Regel von einem «Absturz», einer «Klatsche», sagte sie am Sonntag vor den Medien in Bern.

Leuthard erinnerte daran, dass die Gebührengelder für die SRG ab kommendem Jahr bei 1,2 Milliarden Franken gedeckelt sind. Und sie bekräftigte, dass der Bundesrat den Entwurf des neuen Gesetzes über elektronische Medien Mitte Jahr in die Vernehmlassung schicken will. Das heutige Gesetz fokussiere auf Radio und TV, stellte sie fest. Doch der Medienkonsum via Internet steige.

SRG plant Reformen

Trotz des Abstimmungserfolgs plant die SRG, ab 2019 rund 80 Millionen Franken einzusparen. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand sprach von einem Stellenabbau. Ausserdem soll auf Werbung in Filmen verzichtet und keine Online-News ohne Audio- oder Videobeitrag publiziert werden.

Zudem will die SRG den Fokus auf die jungen Zuschauer lenken und dafür 20 Millionen Franken reinvestieren. (mhu/sda)