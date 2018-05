in den Fehraltorfer Kindergärten wie etwa auf dem Schulareal Heiget werden im nächsten Schuljahr für einige Wochen Klassenassistenten eingesetzt. (Archivfoto: Christian Merz)

An der Schule Fehraltorf werden vom Schulstart nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien Klassenassistenten den Kindergärtnern zur Seite stehen. Die Schulpflege und der Gemeinderat haben einen Antrag der Schule genehmigt. Die Regelung gilt für alle acht Kindergarten-Klassen in Fehraltorf.

Die Klassenassistenzen werden während sieben Wochen an fünf Tagen während 3.5 Stunden eingesetzt. Fehraltorf hat mit 22 bis 23 Kindern pro Klasse verhältnismässig grosse Kindergartenklassen.

Der Gemeinderat schreibt in einer Mitteilung von einer wirkungsvollen Entlastung für die Kindergarten-Lehrpersonen. Das Eintrittsalter der Kindergartenkinder wird im Zusammenhang mit der Harmonisierung des Schulsystems bis 2019/2020 schrittweise, sinken. Vieles, was ältere Kinder beherrschen, müsse mit manchen der jüngeren Kinder noch sorgfältig eingeübt werden, schreibt die Gemeinde: Das An- und Ausziehen von Jacken und Schuhen, Nasenputzen, Händewaschen, der Toilettengang sowie Anstands- und Verhaltensregeln.

Laut Gemeinderat und Schulpflege geht es darum, mit dem Einbezug von Klassenassistenten gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulstart der jüngsten Schulkinder zu schaffen. (zo)