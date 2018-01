Die Agta Record AG machte im letzen Jahr 367 Millionen Euro Umsatz. Das entspricht einer Steigerung von gut vier Prozent, 2016 waren es noch 352 Millionen Euro gewesen.

Massgeblich am Wachstum beteiligt gewesen sei das Service- und Reparaturgeschäft, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Über diesen Geschäftszweig habe man 147 Millionen Euro eingenommen. Reduziert worden sei das Wachstum hingegen von der Schwäche des Britischen Pfunds.

Jahresabschluss im April

Agta Record hat den Sitz in Fehraltorf. Das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 17 Ländern ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Produktion, und den Unterhalt von automatischen Türen. Über den Jahresabschluss wird Agta Record am 23. April informieren.