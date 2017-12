Brigitter Rovera schliesst die Russiker Igelstation per Ende Jahr. (Archivbild: Seraina Boner)

An der Schule Fehraltorf kündigen fast zwei Dutzend Lehrer. (Archivbild: Christian Merz)

Initianten verlangen, dass das Haus an der Usterstrasse 23 abgerissen wird. (Archivbild: Fabio Meier)

Noch immer sind zwei Beschwerden zum geplanten Bistro-Bau am Pfäffiker Seequai hängig. (Visualiserung: zvg)

Bezirksrat heisst Bistro-Beschwerden gut

4. April: An Ostern 2018 hätte das neue Bistro am Seequai eröffnet werden sollen. Ob und wann es gebaut werden kann, ist aber offen. Zwar sagt die Pfäffiker Gemeindeversammlung im Juni 2016 Ja zu einem Kredit von 1,42 Millionen Franken für das Bistro. Doch der Bezirksrat heisst im April dieses Jahres zwei Beschwerden gegen den Kreditbeschluss gut und hebt den Entscheid der Gemeindeversammlung auf. Das will der Gemeinderat nicht akzeptieren und zieht vor das Verwaltungsgericht. Dessen Entscheid folgt voraussichtlich im Januar.

Die Dorfzentrum-Initiative kommt

9. Januar: Die Volksinitiative «Für ein attraktives Dorfzentrum Illnau» wurde mit 600 Unterschriften eingereicht. Sie verlangt, dass das Haus an der Usterstrasse 23 abgerissen wird.

Kündigungswelle an der Schule Fehraltorf

9 Mai: 23 Lehrer kündigen per Ende Schuljahr die Stelle an der Schule Fehraltorf. Das entspricht einem Drittel. Als Grund geben Viele Unmut gegenüber den neuen Schulleiterinnen an.

Seestrasse kann saniert werden

25. September:Die Pfäffiker Gemeindeversammlung genehmigt 457’000 Franken für die Sanierung der Seestrasse – plus 495’000 Franken für eine Pflästerung als Extra.

Die Igelstation schliesst

12. Oktober:Brigitte Rovera von der Igelstation Russikon hat genug. Wegen verschärften Vorschriften des Kantons entscheidet sie sich, die Station nach über 20 Jahren zu schliessen.

Denkwürdiges

1. Januar

Marco Hirzel (SVP) tritt offiziell sein Amt als Pfäffiker Gemeindepräsident an. Er wird Nachfolger von Bruno Erni (parteilos).

16. März

Die SVP Illnau-Effretikon schliesst Gemeinderat Heinrich von Bassewitz aus der Partei aus und sorgt so für einen Eklat.

4. Mai

Der Stadtrat beschliesst, ab diesem Jahr die Wintersaison im Sportzentrum Effretikon um insgesamt vier Wochen zu verlängern. Das freut den Eishockeyclub, sorgt aber auch für Kritik.

21. Mai

Marco Nuzzi (FDP) wird als Nachfolger des verstorbenen Jugend- und Sport­vorstehers André Bättig in den Stadtrat Illnau-Effretikon gewählt.

22. Mai

Vier Buben werden bei einer Explosion auf dem Areal der ehemaligen Zündholzfabrik in Fehraltorf schwer verletzt.

29. August

Der Pfäffiker Bikepark geht nach der Sommerpause nicht wieder auf, weil der Geschäftsführer aufhört.

25. September

Die Baumer wollen ihr Hallenbad behalten. An der Urne sprechen sich 85 Prozent für eine Sanierung aus, trotz geschätzten Kosten von 9 Millionen Franken.

26. November

Die Ara Fehraltorf-Russikon wird für 36 Millionen Franken ausgebaut. Über 90 Prozent der Stimmbürger sagen an der Urne Ja. In Lindau lehnen die Stimmbürger die Verlegung der Verwaltung ins Tagelswanger Gewerbehaus Dreispitz ab.

7. Dezember

Das Wilemer Budget 2018 wird abgelehnt. Mit einem Notbudget muss nach der Rückweisung an der Gemeindeversammlung auch der Gemeinderat Weisslingen operieren.