Eine Fahrleitungsstörung hat dazu geführt, dass heute morgen bis 7.45 Uhr keine Züge mehr zwischen Fischenthal und Bauma verkehren konnten. Damit war die Linie Rüti-Winterthur mitten drin unterbrochen.

Die Züge der S26 fielen zwischen Fischenthal und Bauma aus. Stattdessen verkehrten gemäss SBB Ersatzbusse auf der Strecke Fischenthal-Steg-Bauma. Reisende von Winterthur Sen nach Rüti oder umgekehrt wurde empfohlen, via Zürich Stadelhofen zu reisen.

Einschränkungen am Hauptbahnhof

Auch am Hauptbahnhof in Zürich gibt es Probleme. Die Gleise 43 und 44 sind nur beschränkt befahrbar. Die SBB haben dort mit einer technischen Störung zu kämpfen. Dadurch kommt es zu Verspätungen. Die S-Bahnzüge S5 Richtung Zug-Uster werden umgeleitet. Sie halten an den Bahnhöfen Hardbrücke und Stadelhofen. In Richtung Uster-Zug verkehrt die S5 planmässig.