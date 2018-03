Das Gemeindehaus von Bauma wird während eines Jahres umfassend saniert. Die Gemeindeverwaltung zieht während dieser Zeit in ein Provisorium an die Gublenstrasse 32 in der Nähe des Werkhofes. Der Umzug findet vom Montag, 5. März bis Mittwoch, 7. März statt, weshalb die Gemeindeverwaltung in dieser Zeit geschlossen bleibt. Ab Donnerstag, 8. März ist die Gemeindeverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Während der Umzugstage bleibt lediglich das Bestattungsamt während der Bürozeiten unter 077 428 71 37 erreichbar, jedoch nur bei Todesfällen.