Seit dem 3. April erneuert das kantonale Tiefbauamt die Gublen- und Stegstrasse zwischen Bauma und Lipperschwendi. Wie im März 2018 mit einem Flugblatt angekündigt, muss der ganze Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung wird in vier Etappen aufgeteilt. Die Sperrung dauert von Montag, 23. Juli, um 5 Uhr morgens bis am Montag, 20. August um 5 Uhr morgens.

Die Sperrung hat Auswirkungen fürs Abfallwesen: Im jeweils gesperrten Teilabschnitt müssen die Kehrichtsäcke und Container am Mittwoch bis spätestens 7 Uhr an der Steg- oder Gublenstrasse deponiert werden. Die Grüngutsammlungen während der ersten Bauetappe vom 3. August bis 17. August fallen in den jeweils gesperrten Teilabschnitten aus. Die Sammelstelle Werkhof bleibt während der zweiten Bauetappe vom 30. Juli bis 3. August geschlossen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung

Während der ersten Bauetappe vom 23. Juli bis 30. Juli, um 5 Uhr morgens, ist die Gemeindeverwaltung (im Provisorium Gublenstrasse 32) aus Richtung Bauma Dorf nur über die Sonnenhaldenstrasse / Blacketenstrasse und nur für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 8 Tonnen erreichbar.

Während der zweiten Bauetappe vom 30. Juli bis zum 6. August ist das Gemeindehausprovisorium für alle Fahrzeuge nicht erreichbar. (zo)