Am Dienstag, 3. April, beginnen die grossen, sechs Monate dauernden Bauarbeiten an der Kantonsstrasse zwischen Bauma und Lipperschwendi. Das kantonale Tiefbauamt erneuert an der Steg-/Gublenstrasse bis Ende September die Abschlüsse, die Fahrbahnränder, sämtliche Schachtabdeckungen sowie den Fahrbahnbelag. Innerorts wird bei den beidseitigen Trottoirs ebenfalls der Belag erneuert.

Es wird jeweils gleichzeitig an vier Bauetappen gearbeitet, wie das Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt. Der Verkehr wird einspurig mit Lichtsignalanlagen durch die Baubereiche geführt.

Der Nachtbus fährt

Die Zufahrt zu den Liegenschaften in den Baubereichen sei nicht immer gewährleistet, die betroffenen Anwohnenden würden vom Polier oder der Bauleitung diesbezüglich direkt kontaktiert, schreibt das Tiefbauamt. Auch einzelne in die Kantonsstrasse einmündende Gemeindestrassen werden in den jeweiligen Baubereichen zu Sackgassen.

Die Abfuhr für die Kehrichtsäcke und Grüngutcontainer ist gewährleistet und sie können auch in den jeweiligen Baubereichen ganz normal an die Strasse gestellt werden.

Der Nacht-Bahnersatz durch die Buslinie 854 der Verkehrsbetriebe Zürich Oberland verkehrt ohne Einschränkungen. Die Haltestellen im Baustellenbereich müssen während den Bauarbeiten provisorisch verschoben werden.

Vollsperrungen während einem Monat

Für die vollflächigen Belagsarbeiten muss die Steg-/Gublenstrasse für vier Wochen in vier Teiletappen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Diese Vollsperrungen finden vom 23. Juli um 5 Uhr bis 20. August um 5 Uhr statt. Bei nasser Witterung müssen die Belagseinbauten verschoben werden. Über den Ablauf der Vollsperrung und die damit verbundenen Umleitungen und Umstände informiert das Tiefbauamt mit einem separaten Flugblatt. (zo)