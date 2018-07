So sieht der Etappenplan aus. Die Strassensperrungen betreffen Anwohner, aber auch den Durchgangsverkehr. (Foto: PD)

Seit dem 3. April 2018 erneuert das kantonale Tiefbauamt die Steg-/Gublenstrasse zwischen Bauma und Lipperschwendi. Die Bauarbeiten verlaufen planmässig. Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss der Bauabschnitt wegen der Einbauqualität sowie der Verkehrs- und Arbeitssicherheit für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Sperrung dauert vom Montag, 23. Juli, 5 Uhr, bis Montag, 20. August 2018, 5 Uhr. Belagsarbeiten benötigen trockenes Wetter. Bei nasser Witterung können sich die Belagseinbauten und die damit verbundene Sperrung verlängern.

Strecke für Anwohner gesperrt

Die Belagsarbeiten werden in vier Etappen durchgeführt (siehe Bild). In diesen ist der jeweilig betroffene Streckenabschnitt für Anwohner und Zubringer gesperrt. Sämtliche Liegenschaftszufahrten sowie Flur- und Gemeindestrassen können im jeweils gesperrten Abschnitt von der Steg-/Gublenstrasse her nicht genutzt werden. Die betroffenen Anwohnenden müssen ihr Fahrzeug auf den ihnen zugeteilten Ersatzparkplatz stellen oder rückwärtige Erschliessungsstrassen nutzen.

Im jeweils gesperrten Teilabschnitt müssen die Kehrichtsäcke und Container am Mittwoch bis spätestens 7 Uhr Uhr an der Steg- oder Gublenstrasse deponiert werden, für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung siganlisiert.

Auch ÖV betroffen

Der Nacht-Bahnersatz durch die Buslinie 854 der Verkehrsbetriebe Zürich Oberland und der Ortsbus nach Lipperschwendi verkehren fahrplanmässig auf einer geänderten Route. Die Haltestelle «Holderbaum» kann während der 1. und 2. Bauetappe nicht bedient werden. Bitte beachten Sie dazu die Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in den Bussen. (zo)