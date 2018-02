Die SP will mit Herbert Koller einen Sitz im Baumer Gemeinderat erobern. Archivbild: Renato Bagattini

Wie die SP Bauma/Sternenberg/Wila in einer Mitteilung schreibt, nominiert sie Herbert Koller für den Gemeinderat in Bauma. Herbert Koller erfülle alle Voraussetzungen, die an einen Gemeinderat gestellt werden, schreibt die Partei weiter.

Koller wohnt seit 34 Jahren mit seiner Familie in Sternenberg und habe in der Behördentätigkeit bereits Erfahrungen gesammelt. Von 1986 bis 1994 amtete er als Präsident der Kirchenpflege von Sternenberg. Von 2012 bis zur Fusion mit der Gemeinde Bauma im Jahr 2015 war er als Gemeinderat für das Ressort Werke tätig.