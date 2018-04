Der Oberländer Schwinger Roman Schnurrenberger ist im Hoch. Eine Woche nachdem er am Winterthurer Eschenberg-Schwinget bis in den Schlussgang vorgestossen war, gelang dies dem Sternenberger auch am Thurgauer Kantonalen in Lengwil.

Auch diesmal allerdings verpasste Schnurrenberger den Festsieg. Samuel Giger machte kurzen Prozess mit dem Oberländer entschied das Duell vor 5000 Zuschauern gleich im ersten Zug mit Kurz und Nachdrücken.

Giger – einer von neun Eidgenossen im Teilnehmerfeld holte sich so seinen achten Kranzfestsieg. Für Schnurrenberger resultierte der zehnte Kranz seiner Karriere. Zudem war es für den Sternenberger die erste Schlussgangteilnahme an einem Kantonalfest.

Nur von einem bezwungen

Schnurrenberger, der am Ende im vierten Rang klassiert war, musste sich in Lengwil ausschliesslich von Giger bezwingen lassen. Bereits im zweiten Gang trafen die beiden späteren Schlussgangteilnehmer aufeinander – und schon dieses Duell endete mit dem Sieg Gigers. In den weiteren vier Gängen feierte Schnurrenberger jeweils Siege, wobei er sich dreimal die Maximalnote verdiente.

Die weiteren Teilnehmer von Schwingklub Zürcher Oberland verpassten den Kranz verhältnismässig deutlich. Benjamin Nock (Turbenthal) und Christoph Odermatt (Bauma) klassierten sich unmittelbar hintereinander im zehnten Rang mit je drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Gestellten. Dem Duo fehlte mit je 54,50 Zählern ein ganzer Punkt auf die kranzberechtigten Positionen. Der Hinwiler Nicola Funk beendete das Fest mit zwei Siegen, zwei Gestellten und zwei Niederlagen im 14. Rang. (zo)