An der Gewerbeschau in Bauma meldete sich Daniela Müller spontan, um die Kandidatenliste für die Sozialbehörde zu komplettieren. (Foto: Marcel Vollenweider)

Es sah bisher danach aus, als ob ein Sitz der Sozialbehörde Bauma auch nach den Wahlen am 22. April frei bleiben würde. Für die vier Sitze meldeten sich nur drei Kandidaten. Nun hat sich eine vierte Kandidatin gemeldet.

Daniela Müller kandidiert

Anlässlich der Gewerbeshow vom 23. bis 25. März fand der Neuzuzüger-Apéro der Gemeinde statt. In seiner Begrüssungsrede erwähnte Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) die Vakanz, worauf sich Daniela Müller spontan meldete.

Die Parteilose ist beruflich in einem grossen medizinischen Labor für die Debitoren zuständig, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Sie ist nicht auf dem Beiblatt zu den Wahlunterlagen aufgeführt, ist aber wahlfähig, da sämtlichen in der Gemeinde wahlfähigen Personen die Stimme gegeben werden kann. (zo)