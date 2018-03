Mindestens zwei neue Gemeinderäte wird Bauma bei den Behördenerneuerungswahlen in zwei Monaten bekommen – so viel ist heute schon klar. Denn zwei der Bisherigen stellen sich am 22. April nicht zur Wiederwahl: Josef Wellenzohn (SVP) und Schulpräsident Rudolf Bertels (FDP), der in dieser Funktion gleichzeitig zum Gemeinderat gehört. Nun ist bekannt, wer ihre Nachfolger werden könnten. Die Gemeinde Bauma hat diese Woche ihre offizielle Kandidatenliste publiziert. Um den frei werdenden Sitz von SVP-Mann Wellenzohn bewerben sich drei Kandidaten. Überraschenderweise ist keiner davon ein Vertreter der Volkspartei.

Drei Bewerber für einen Sitz

Wie bereits im Dezember angekündigt, stellt die IG Pro Bauma zwei Jahre nach ihrer Gründung mit Tom Germann erstmals einen Kandidaten für den Gemeinderat. Weitere Kandidaten die erstmals antreten sind Kanabé Géza (parteilos) und Herbert Koller (SP). Der in Sternenberg wohnhafte Koller hat jedoch bereits Behördenerfahrung. Er war viele Jahre Präsident der reformierten Kirchenpflege Sternenberg und sass von 2012 bis 2015, also bis zur Fusion mit Bauma, im Sternenberger Gemeinderat.

Die bisherigen Gemeinderäte Jürg Bosshard (parteilos), Hans Rudolf Spörri (parteilos), Paul von Euw (SVP), Heidi Weiss (EVP) und Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) treten alle zur Wiederwahl an. Sudler ist der einzige, der für das Gemeindepräsidium kandidiert.

Gemeinderat (6 Mitglieder) Jürg Bosshard (parteilos, bisher)

Tom Germann (IG Pro Bauma, neu)

Géza Kanabé (parteilos, neu)

Herbert Koller (SP, neu)

Hans Rudolf Spörri (parteilos, bisher)

Andreas Sudler (parteilos, bisher) auch für Gemeindepräsidium

Paul von Euw (SVP, bisher)

Heidi Weiss (EVP, bisher)

Klare Verhältnisse bei Schule

Für die siebenköpfige Schulpflege hat sich die passende Anzahl Kandidaten gemeldet. Vier davon sind Bisherige. Bei den drei neuen Kandidaten handelt es sich um Conny Inauen (parteilos), Ursula Mischler (parteilos) und den erst 26-jährigen Sebastian Köstli von der IG Pro Bauma.

Einzige Kandidatin für das Präsidium der Schulpflege ist Karin Inauen (SVP). Sie dürfte somit auch den Gemeinderatssitz des abtretenden Schulpräsidenten Rudolf Bertels erben, wodurch die SVP ihren Sitz wieder zurückgewinnen würde, den sie durch den Rücktritt von Josef Wellenzohn verliert.

Schulpflege (7 Mitglieder) Marion Donno (parteilos, bisher)

Conny Inauen (parteilos, neu)

Karin Inauen (SVP, bisher) auch für Präsidium

Sebastian Köstli (IG Pro Bauma, neu)

Ursula Mischler (parteilos, neu)

Stephan Rüegg (EVP, bisher)

Christine Staufer (EVP, bisher)

Kampf um RPK-Präsidium

Ebenfalls interessant wird es in der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Für die fünfköpfige Behörde haben sich sechs Kandidaten gemeldet. Zwei davon sind Neue: Paul Scherrer (SVP) und Werner Berger der Präsident der IG Pro Bauma. Berger tritt bei Gemeindeversammlungen immer wieder als kritischer Beobachter der Finanzpolitik des Gemeinderats in Erscheinung. Wenig überraschend, bewirbt er sich denn auch gleich für das RPK-Präsidium. Dort konkurrenziert er Daniel Schmidt (parteilos), der seit vier Jahren Mitglied der Behörde ist und die Rolle des abtretenden Präsidenten Kurt Münger (SVP) übernehmen möchte. Somit kommt es auch um das RPK-Präsidium zu einer Kampfwahl.

Rechnungsprüfungskommission (5 Mitglieder) Werner Berger (IG Pro Bauma, neu) auch für Präsidium

Susanne Burkhalter (parteilos, bisher)

Raphael Dohner (EVP, bisher)

Kurt Münger (SVP, bisher)

Paul Scherrer (SVP, neu)

Daniel Schmidt (parteilos, bisher) auch für Präsidium

Sozialbehörde unterbesetzt

Weniger gut bestellt ist es dafür um die vierköpfige Sozialbehörde. Für die zwei frei werdenden Sitze der abtretenden SVP-Männer Arthur Manz und Edwin Gabriel hat sich nur eine Kandidatin beworben: Christa Aemisegger (SVP).

Sozialbehörde (4 Mitglieder) Sonia Ackermann (parteilos, bisher)

Christa Aemisegger (SVP, neu)

Iris Bhend (EVP, bisher)

Ob der vierte Sitz in der Sozialbehörde wirklich unbesetzt bleibt, ist aber noch nicht sicher. Da in Bauma mit unbedruckten Wahlzetteln gewählt wird, können sich Kandidaten noch bis unmittelbar vor den Wahlen melden. Ihre Namen werden dann einfach nicht mehr auf dem Beiblatt der Gemeinde aufgeführt.

Bei der reformierten Kirchenpflege Bauma Sternenberg wird es nicht so weit kommen. Für die neun Sitze in der Behörde gibt es genug Interessenten. Fünf davon sind neu. Darunter auch Othmar Hasler (parteilos) aus Sternenberg, der als einziger für das Amt des Präsidenten kandidiert.