Wenn der Chelleländer-Jodelchor am Wochenende vom 6. und 7. Januar in der Mehrzweckhalle Altlandenberg in Bauma am Jodel- und Theaternachmittag auftritt, wird dies zugleich die Dernière von Isabelle Wolfensberger als Dirigentin sein. Die 23-Jährige beendet ihr Engagement beim Baumer Ensemble per Ende Januar, wie sie bereits diesen Herbst angekündigt hat. Vor zwei Jahren hat sie die Nachfolge des Dirigenten übernommen, der mit 73 Jahren aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten wollte.

Wolfensbergers Abgang erfolgt aus Zeitgründen. «Sie zieht ins Glarnerland, der Weg ins Tösstal ist ihr deshalb zu weit» sagt René Huber, Präsident des Chelleländer-Jodelchors.

Schwierige Suche

Der Verein sucht nun einen Nachfolger. Eine Suche, die nicht gerade einfach ist. Neben dem Jodelchor Chelleländer halten laut René Huber gleich mehrere andere Jodlerchöre Ausschau nach Dirigenten – so etwa der Jodelclub Rumlikon. «Dirigenten sind in der volkstümlichen Musik eher rar», sagt Huber. Deshalb könne es längerfristig sogar zu einem Verdrängungskampf kommen.

Der Verein hat mehrere Aufrufe gestartet: Auf Facebook und in der Jodlerzeitung hat der Jodelclub Beiträge geschaltet. Auch mit der Jodlervereinigung Zürcher Oberland hat Präsident Huber Kontakt aufgenommen. Ausserdem werde er versuchen, über den Eidgenössischen oder Nordostschweizer Verband an direkte Kontakte zu gelangen, sagt er.

Tatsächlich hat sich ein 18-Jähriger beim Baumer Ensemble gemeldet und sein Interesse bekundet. Später sagte er jedoch wieder ab. «Es wäre ihm vermutlich zu viel gewesen», sagt René Huber.

Ganzjährige Saison

Wer einen Jodelchor dirigieren will, absolviert während zwei Jahren spezifische Kurse. «Man muss auf jeden Fall ein solides Musikgehör, instrumentale Kenntnisse und Sozialkompetenz mitbringen, um mit Jodlern verschiedener Altersgruppen zu musizieren», sagt Huber.

Generell gebe es immer noch wenige Junge, die jodeln wollen. «Die Vereine sind teilweise etwas überaltert», sagt René Huber. Das Durchschnittsalter in Bauma beträgt aktuell 46 Jahre. Seit einigen Jahren aber geniesse die Volksmusik wieder mehr Beliebtheit bei den Jungen. Total beinhaltet die Chelleländer-Formation 23 Jodler – darunter auch der Präsident.

René Huber hofft auf eine möglichst kurze Vakanz. «Wir wollen so rasch es geht einen Nachfolger für die abtretende Dirigentin finden.» Schliesslich gibt es für einen Jodelclub keine Saison. «Wir treten das ganze Jahr hindurch auf», sagt Huber. «Da brauchen wir einen musikalischen Leiter.»