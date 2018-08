Die Bauarbeiten nehmen einiges an Platz in Anspruch. (Grafik: PD)

Am Montag, 13. August, ist es so weit: Das kantonale Tiefbauamt beginnt mit der Realisierung der neuen Bushaltestelle an der Heinrich-Gujer-Strasse. Es erstellt eine rund 90 Meter lange Busbucht mit einer hindernisfreien Haltekante. Im Anschluss an die Haltestelle gibt es zudem ein zwei bis drei Meter breites Trottoir. Dadurch werde der Komfort und die Sicherheit der Reisenden erhöht, heisst es in einer Mitteilung des Tiefbauamts.

Die Bauarbeiten dauern laut Kanton voraussichtlich bis Mitte Dezember. Für den Herbstmarkt vom 5. und 6. Oktober werde der Baubetrieb während zwei Werktagen unterbrochen.

Weniger Parkplätze

«Für die Bauarbeiten müsse das Parkplatzregime beim Bahnhof angepasst werden», heisst es in der Mitteilung. Konkret bedeutet das: Wegen des Baustellenbereichs fällt ein Teil der Parkplätze weg oder wird auf den Dorfplatz verlegt. Ausserdem sind die Parkplätze nur im Einbahnverkehr über die Sternenbergstrasse erreichbar.

Ebenfalls nur einspurig ist die Heinrich-Gujer-Strasse befahrbar, weshalb der Verkehr mit einem Lichtsignal geregelt wird.

Bei Fragen oder Anliegen steht Bauleiter Sven Abderhalden von der Ingesa Oberlang AG unter der Telefonnummer 044 934 33 88 zur Verfügung. (zo)