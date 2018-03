Im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen in Bauma ist eine Vorentscheidung gefallen. Wie die SP Bauma/Sternenberg/Wila mitteilt, muss ihr Gemeinderatskandidat Herbert Koller seine Kandidatur infolge von schweren gesundheitlichen Problemen zurückziehen. Die Beschwerden würden ihn seit kurzem belasten.

Er sehe sich unter diesen Umständen leider nicht in der Lage, die Aufgaben, die an einen zukünftigen Gemeinderat gestellt werden, sowohl kurz- aber auch längerfristig zu erfüllen.

Der in Sternenberg wohnhafte Koller war zuvor während vieler Jahre Präsident der reformierten Kirchenpflege in Sternenberg und sass von 2012 bis 2015, also bis zur Gemeindefusion mit Bauma, im Sternenberger Gemeinderat. In ihrer Mitteilung drückt die SP Bauma/Sternenberg/Wila ihr Bedauern aus. Man können den Entscheid von Herbert Koller aber gut verstehen und stehen hinter dem Rückzug.

Trotzdem eine Kampfwahl

Für den Baumer Gemeinderat kommt es dennoch zur Kampfwahl. Um den frei werdenden Sitz des zurücktretenden Josef Wellenzohn (SVP) haben sich neben Koller noch zwei weitere Kandidaten beworben: Tom Germann von der IG Pro Bauma und der Parteilose Géza Kanabé.