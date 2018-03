Tom Germann (IG Pro Bauma) sass zuletzt in der Schulpflege. Nun will er in den Gemeinderat. (Foto: PD)

Seit ihrer Gründung vor gut zwei Jahren hat die IG Pro Bauma vor allem mit pointierten Aussagen, Kritik am Gemeinderat und provokativen Aktionen von sich reden gemacht. In ihrer Oppositionsrolle konnte die Bürgervereinigung bisher allerdings wenig bewirken. J

etzt will sich die kleine Gruppe als vollwertiger Akteur in der Politlandschaft Baumas etablieren. Bei den Behördenerneuerungswahlen am 22. April tritt die IG mit drei Kandidaten an: Tom Germann für den Gemeinderat, Sebastian Köstli für die Schulpflege und Werner Berger für die RPK – um deren Präsidium es zwischen ihm und dem Parteilosen Daniel Schmidt zu einer Kampfwahl kommt.

Die etablierten Parteien machen derweil einen weniger dynamischen Eindruck. Die FDP schaffte es nicht, parteiintern einen Ersatz für den abtretenden Schulpräsidenten Rudolf Bertels (FDP) – der in dieser Funktion das siebte Mitglied des Gemeinderats ist – zu finden. In der nächsten Legislatur werden die Freisinnigen somit nicht mehr in der Exekutive vertreten sein.

Kandidatennot bei Parteien

Auch die SVP stellt keinen Kandidaten als Ersatz für den zurücktretenden Gemeinderat Josef Wellenzohn (SVP). Mit der langjährigen Schulpflegerin Karin Inauen (SVP) die als einzige Person für das Schulpräsidium kandidiert, wird sie ihren zweiten Sitz in der Exekutive aber verteidigen können. Denn der Bisherige Paul von Euw (SVP) tritt zur Wiederwahl an.

Auch die EVP, die vor zwei Jahren mit dem Rücktritt der damaligen Gemeindepräsidentin Marianne Heimgartner (EVP) einen ihrer zwei Gemeinderatssitze verlor, stellt keinen neuen Kandidaten auf. Mit der Bisherigen Heidi Weiss (EVP) verfügt die Partei aber über eine Gemeinderätin, die gute Chancen auf eine Wiederwahl hat.

Bis vor kurzem sah es so aus, als wollten auch die Sozialdemokraten bei den Wahlen in Bauma mitmischen. Mit Herbert Koller (SP), einem ehemaligen Sternenberger Gemeinderat, stellte die Partei einen valablen Kandidaten für die Exekutive auf. Doch Koller musste seine Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen wieder zurückziehen.

Vier parteilose Kandidaten

Die restlichen Kandidaten für den Baumer Gemeinderat gehören keiner Partei an. Die bisherigen Hans Rudolf Spörri (parteilos), Jürg Bosshard (parteilos) und Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) stellen sich zur Wiederwahl, Sudler als einziger fürs Präsididum. Hinzu kommt Géza Kanabé, der ebenfalls parteilos ist und zum ersten Mal kandidiert.

Würden diese vier Kandidaten gewählt, wäre die Mehrheit der Baumer Exekutive parteilos. Ob das gut oder schlecht wäre, ist Ansichtssache. Doch es wirft die Frage auf, ob die Parteien nicht mehr Kandidaten aufstellen können oder wollen.