Ab Mitte 2018 wird nicht mehr die SBB, sondern die Sursee-Triengen-Bahn (ST) die Besitzerin des Abschnitts der Dampfbahnstrecke zwischen Hinwil und Bäretswil sein. Nun gibt der Dampfbahnverein Zürcher Oberland (DVZO) bekannt, dass auch der andere Abschnitt zwischen Bäretswil und Bauma, der ihm selber gehört, von der ST betrieben werden soll.

Grund dafür: Der Betrieb des Abschnitts belaste das Budget des Vereins schon lange. Das schreibt der DVZO in einer Mitteilung. Verkaufen will er den eigenen Abschnitt indes nicht. Es gehe vielmehr um ein Pachtverhältnis, so der DVZO. Dadurch würden historische Elemente wie Signale und Barrieren im Besitz des Vereins bleiben. Einzig die Autonomie komme ihm abhanden, sie könne aber jederzeit wiederhergestellt werden. Das Bundesamt für Verkehr ist einverstanden. Am 4. April muss die Generalversammlung noch über die Abgabe des Betriebs befinden.