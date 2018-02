Marianne Schoch (links) und Irma Frei wollen die Gemeindeversammlung wieder zurück in die Kirche bringen. (Archivbild: Seraina Boner)

Seit letztem Dezember finden die Baumer Gemeindeversammlungen nicht mehr in der reformierten Kirche, sondern im gemeindeeigenen Gasthaus zur Tanne statt. Das hat der Gemeinderat im letzten Herbst beschlossen. Der Umzug passte nicht allen. Im November haben Marianne Schoch aus Bauma und Irma Frei aus Sternenberg, zusammen mit 90 Mitunterzeichnenden, eine Initiative eingereicht. Sie bezweckt die Ergänzung der Gemeindeordnung, wonach die Gemeindeversammlungen in der Regel in der reformierten Kirche stattfinden soll.

Der Gemeinderat hat die Initiative für gültig erklärt. Sie wird der Gemeindeversammlung vom 19. März mit ablehnendem Antrag unterbreitet. Im Falle der Annahme der Initiative führt dies nicht zu einer unmittelbaren Änderung der Gemeindeordnung, wie der Gemeinderat sagt. Änderungen der Gemeindeordnung müssen zuerst an einer vorberatenden Gemeindeversammlung behandelt und zuhanden einer Urnenabstimmung bestätigt werden.