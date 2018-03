Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr am Montagmorgen kurz nach 11.15 Uhr ein 35-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Tösstalstrasse von Turbenthal herkommend in Richtung Saland hinter einem Traktor her.

Hinter dem Lastwagen lenkte ein 29-jähriger Mann seinen Personenwagen in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Sunnehofstrasse beabsichtigte der Personenwagenlenker den Lastwagen zu überholen. Währenddessen setzte der Lastwagenchauffeur ebenfalls zu einem Überholmanöver an.

Anschliessend geriet der Lenker des Personenwagens in einen angrenzenden Grünstreifen, wobei Sachschaden am Fahrzeug entstand.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Tel: 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen. (eka)