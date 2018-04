Die vier Holzflügel der alten Lokremise in Bauma werden von drei Zimmerleuten der Lerch AG Bauunternehmung in der Grüze repariert. (Foto: Jonas Hofstettler)

Einer nicht alltäglichen Arbeit widmen sich drei Zimmerleute der Lerch AG Bauunternehmung in der Grüze. Florian Schlegel, Toni Müller und Vincent von Glasow reparieren vier Holzflügel der alten Lokremise in Bauma. Am Dienstag vor einer Woche hatten sie die über fünf Meter hohen und rund 250 Kilogramm schweren Tore im Tösstal abgeholt.

Nach einigen Vorleistungen stellte sich heraus, dass nur wenig Holz von 1947 und früher wiederverwendet werden konnte. «Einige Zusammenstösse mit Lokpuffern und das Wetter hatten das Holz über die Jahre geschwächt», sagt Florian Vogel, Projektleiter beim Dampfbahnverein Zürcher Oberland, der die Reparatur in Auftrag gegeben hat.

Nach alter Machart gearbeitet

Pro Torflügel konnte nur etwa ein Balken gerettet werden. Den Rest haben die drei Winterthurer Zimmerleute nach alter Machart originalgetreu nachgebaut. Erhalten werden konnten dafür die Metallbeschläge, die Mitglieder des Dampfbahnvereins selbständig aufgearbeitet haben.

Nächsten Dienstag kommen die reparierten Tore wieder an ihren Standort zurück. Florian Vogel freut sich jetzt schon: «Am Endergebnis wird man das Herzblut der drei Zimmerleute herausspüren.»