Seit 40 Jahren fahren die Dampfzüge auf der Bahnstrecke Bauma – Bäretswil - Hinwil. Sie sollen den Besuchern ein Reisegefühl wie vor 100 Jahren vermitteln. Ab dem 6. Mai 2018 dampfen die historischen Züge des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland (DVZO) in die neue Saison.

Jeden ersten und dritten Sonntag in den Monaten Mai bis Oktober sind sie für die Öffentlichkeit unterwegs und verlassen den Bahnhof Bauma um 09.30, 10.35, 12.30, 13.35, 14.40 und 15.50 Uhr. Den Bahnhof Hinwil verlassen die Züge um 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.45 und 16.45 Uhr. Ein Retourbillett kostet jeweils 35 Franken. Kinder bis zum 16. Altersjahr reisen in Begleitung eines Erwachsenen gratis.

Rundgang am Bahnhof

Besucher sollten zur Anreise die S-Bahnen S26 bis Bauma oder die S14 bis Hinwil benutzen. Die Bahn führt ganzjährig auch Extrafahrten durch. Dabei wird der Extrazug nach Wahl des Kunden von einer Dampflok oder einer historischen Elektrolokomotive gezogen und kann auch ausserhalb der Stammstrecke Bauma – Hinwil fahren.

Dieses Jahr fährt auch die Dampflok Ed 3/4 Nr. 2 aus dem Jahre 1903. Dieses Modell war schon vor 40 Jahren im Einsatz, als zum ersten Mal DVZO-Dampfzügen Besucher beförderten. An den Fahrtagen wird auf dem Bahnareal in Bauma ein Rundgang zum Thema «Eisenbahn-Zeitreise» angeboten. Weiter öffnet am 3. Juni die Dampfbahn speziell die Tore des Depots in Bauma sowie in der Lok-Remise in Uster und ermöglicht spannende Blicke hinter die Kulissen. Und für das Wochenende 13./14. Oktober steht in Bauma das traditionelle Treffen historischer Eisenbahnen auf dem Programm. (zo)

Weitere Informationen sind auf der Website www.dvzo.ch zu finden.