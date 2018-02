Die Oberländer Zweitligisten nehmen nach den problemlos überstandenen Achtelfinals ab Samstag die nächste Playoff-Runde in Angriff. Erneut beginnen sowohl die Dürnten Vikings als auch der EHC Illnau-Effretikon (EIE) mit Heimvorteil und sind in ihren Serien (best of 5) auch favorisiert.