Zeichen des Aufbruchs in einer Zeit der Umwälzungen: Der Wetziker Hauptsitz der Zürcher Oberland Medien AG soll in einigen Jahren durch einen modernen Neubau mit Gewerbeflächen und Wohnungen ersetzt werden. (Archivfoto: Christian Brändli)

Seit der Publikation des letzten Geschäftsberichts hat die Zürcher Oberland Medien AG zwei Häutungen hinter sich: Mitte 2017 kam es im Zuge der Digital-Initiative zu einer umfassenden Neuorganisation der Redaktion. Ein halbes Jahr später musste das Verlagshaus wegen stark schrumpfender Werbeeinnahmen und dem Wegfall der Amtlichkeit in mehreren Gemeinden und dem damit verbundenen Einnahmenverlust den Personalbestand auf der Redaktion um rund ein Fünftel reduzieren und seinen Aussenstandort Dübendorf aufgeben.

Damit wird deutlich: Die ZO-Medien stehen – wie praktisch alle Schweizer Medienhäuser – unter einem enormen Kostendruck und folglich vor grossen Umwälzungen. Angesichts der seit über 20 Jahren rückläufigen Zahl an Print-Abonnenten gilt es, neue Strategien zur Verbreitung regionaler Geschichten und Inhalte sowie zu deren Monetarisierung zu entwickeln.

7,8 Prozent weniger Umsatz

Der nun vorliegende Geschäftsbericht 2017 spiegelt erwartungsgemäss die aktuelle Problemlage, lässt aber auch erste Effekte jener Massnahmen erkennen, die zu ihrer Überwindung eingeleitet worden sind. Dass auch weiterhin viele Anstrengungen unternommen werden müssen, versteht sich von selbst.

Der operative Gesamtumsatz ist im Geschäftsjahr 2017 von 28,6 auf 26,4 Millionen Franken gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 7,8 Prozent (im Vorjahr noch 6,8 Prozent). Dafür macht das Unternehmen den bereits erwähnten Schwund bei den Werbeeinnahmen verantwortlich, der schon die Bilanz 2016 belastet hatte.

Diese Entwicklung schlägt sich besonders im operativen Ergebnis (Ebit) nieder: Gegenüber dem Vorjahr verlor es 28,4 Prozent und fiel von 1,3 Millionen auf 952’000 Franken. Das entspricht einer Marge von 3,6 Prozent.

Durch Einsparungen unter anderem im Zuge des Personalabbaus konnten die Aufwände um 2 Millionen Franken gesenkt und die Einbussen bei der Betriebsgewinnmarge auf 0,2 Prozent begrenzt werden. Der Ebitda verzeichnet einen Rückgang um 220’000 auf rund 1,7 Millionen Franken.

Das Jahresergebnis verbesserte sich dennoch um 6 Prozent auf gut 1,3 Millionen Franken. Mit ein Grund für diesen Anstieg war die gute Performance auf dem hohen Wertschriftenbestand.

Tageszeitung verliert weiter

Aktuell entfallen 39 Prozent der Gesamterlöse auf die Einnahmen der Abonnements. Den nominal grössten Anteil verlor die Tageszeitung. Hier sank der Nettoerlös 2017 um 6,5 Prozent von 24 auf 22,5 Millionen Franken. Durch Kosteneinsparungen um 6,7 Prozent konnte die Abnahme des Deckungsbeitrags aber auf 66’000 Franken begrenzt werden.

Ebenfalls rückläufig war der Nettoerlös bei den Wochenzeitungen: um 14,5 Prozent von 6,3 auf neu 5,4 Millionen Franken. Diese Entwicklung geht einerseits auf den Schwund im nationalen Anzeigenmarkt, andererseits auf die massiven Einbrüche bei den amtlichen Anzeigen im Glattaler ab Mitte 2017 zurück. Demgegenüber stehen Kosteneinsparungen um 6,4 Prozent. Dennoch verzeichnet der Deckungsbeitrag eine Abnahme um 522’000 Franken.

«Die Frage der Amtlichkeit wird uns weiter beschäftigen.» Christian Brändli, Chefredaktor Zürcher Oberland Medien

«Die Frage der Amtlichkeit des Zürcher Oberländers und Anzeigers von Uster wird uns weiter beschäftigen», meint Chefredaktor Christian Brändli. Aufgrund einer Gesetzesänderung können die Gemeinden seit Anfang 2018 ihre Homepage als amtliches Publikationsorgan bezeichnen. «Einige Gemeinden benützen diese neue Möglichkeit. Mit diesem Schritt wollen sie Insertionskosten sparen. Und diese Einnahmen fehlen uns dann.»

Bei den digitalen Medien konnte der Nettoerlös hingegen um 8,9 Prozent von 1,4 auf 1,5 Millionen Franken gesteigert werden. Dies entspricht der Strategie von ZO-Medien, die digitalen Kanäle (Züriost und Social Media) weiter auszubauen und zu verbessern. Die Aufwände bewegten sich etwa auf Vorjahresniveau. Es resultiert ein Zuwachs beim Deckungsbeitrag um 116’000 Franken.

Zuwachs bei digitalen Abos

Im 2017 ist die Anzahl der Print-Abonnenten um rund 1300 zurückgegangen. Gleichzeitig verzeichnet ZO-Medien einen Zuwachs bei den E-Paper-Abos um knapp 300 auf 814 (Stand: Ende 2017). Das entspricht einem Anstieg von 50,4 Prozent. Im selben Zeitraum schlossen rund 250 Nutzer ein Züriost-Abo ab. Bis Ende 2017 hatte die am 4. April 2016 eingeführte Onlinemarke 541 Abonnenten. «Gerade der Zuwachs bei den E-Paper-Abos, aber auch bei den Züriost-Abos zeigt uns, dass es auch im digitalen Zeitalter Leute gibt, die bereit sind, für lokale Informationen zu zahlen», sagt Christian Brändli.

«Auch im digitalen Zeitalter Leute gibt, die bereit sind, für lokale Informationen zu zahlen.» Chefredaktor Christian Brändli

Die Aktionäre der Zürcher Oberland Medien AG können sich wie im Vorjahr auf eine Dividende von 40 Franken einstellen, so der Antrag des Verwaltungsrats. 2016 wurde dank ausserordentlicher Erlöse noch eine Dividende von 65 Franken pro Aktie ausgeschüttet.

Als ein Signal des Aufbruchs lässt sich vor diesem Hintergrund die Entscheidung des Verwaltungsrats im März dieses Jahres verstehen: Der in die Jahre gekommene Hauptsitz an der Rapperswilerstrasse 1 in Wetzikon soll abgerissen und durch ein modernes Medienhaus mit Gewerbeflächen und Wohnungen ersetzt werden. Bis der Neubau realisiert ist, werden aufgrund von Etappierungen aber vier bis fünf Jahre vergehen. «Das Neubauprojekt ist nicht nur ein Bekenntnis zum Standort Wetzikon, sondern insbesondere auch zum Geschäftsmodell unserer Firma, die an die Zukunft der Publizistik glaubt», hält Christian Brändli fest.