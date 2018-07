Zum dritten Mal hat der Bundesrat den Export von Kriegsmaterial erleichtert. 150 evangelisch-reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Kanton Zürich haben sich daraufhin mit einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt und deren Praxis scharf kritisiert. Der in Wetzikon wohnhafte Pfarrer Andreas Scheibler ist einer von ihnen, Züriost hat mit ihm gesprochen.