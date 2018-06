Zweitligist Wetzikon zeigte in Wiedendangen eine bescheidene Leistung und verlor diskussionslos 0:2. Um den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern, braucht er nun ein mittleres Wunder: Er muss gegen Uster und Diessenhofen gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Veltheim in den verbleibenden beiden Partien nicht mehr als zwei Punkte holt.

Die Oberländer spielten gegen Wiesendangen nicht so, als ginge es für sie ums nackte Überleben. Sie erwiesen sich als überaus harmlos und erspielten sich kaum Chancen. Vielversprechende Gelegenheiten waren überhaupt keine zu verzeichnen. Die Wiesendanger hingegen taten das, was nötig war und gingen bald einmal in Führung. Und als Ocaktan noch vor der Pause mit einer Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, gestaltete sich das Unterfangen für die Wetziker noch schwieriger.

Um einen Spieler dezimiert, war der FCW im zweiten Abschnitt nicht zur Steigerung in der Lage, deren es dringend bedurft hätte. Das Heimteam kontrollierte das Geschehen weiterhin ohne grössere Mühe und beseitigte mit dem zweiten Treffer jegliche Zweifel über den Sieger.

Wiesendangen - Wetzikon 2:0 (1:0).