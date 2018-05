Am Bahnhof Wetzikon ist kaum mit Verspätungen zu rechnen. (Foto: Michael Kurz)

Für Schüler die täglich nach Wetzikon reisen, sind entschuldigte Verspätungen betreffend Bahnverbindungen nicht mehr möglich. Der Bahnhof Wetzikon ist nach den Bahnhöfen Wattwil (1,5 Prozent) und Bülach (2,3 Prozent), der drittpünktlichste Bahnhof der Schweiz. Nur 2,4 Prozent der seit Jahresbeginn ankommenden Züge waren verspätet. Der Bahnhof Winterthur weist eine Verspätungsrate von 4,5 Prozent auf, der Bahnhof Bern gar eine von 9,1 Prozent.

Eine Datenanalyse von 20 Minuten zeigt, dass die am häufigsten verspäteten Züge aus Italien kommen und verschiedenste S-Bahnen im Kanton Tessin ihre Ankunftszeiten nicht einhalten. Ganz hinten in der Rangliste landen Mendrisio (30 Prozent), Spiez (18 Prozent) und Giubiasco (16 Prozent).

Unterschied im Ausbaustandard

Erwin Dutler von Pro Bahn führt den Unterschied auf einen anderen Ausbaustandard zurück: «Der Kanton Bern hat es verpasst, das Streckennetz auszubauen, wie dies etwa die Zürcher getan haben», bestätigt er gegenüber 20 Minuten. Viele kleinere Strecken seien nur eingleisig, so dass sich Verspätungen stärker auf andere Linien auswirken. Im Kanton Zürich oder in der Ostschweiz seien durch Beiträge vom Kanton und durch Anreize für Pünktlichkeit ein sehr zuverlässiges System geschaffen worden.

Bei der SBB arbeite man laut Sprecher Daniele Pallecchi mit Hochdruck an einer Verbesserung im Tessin und der Lombardei. Für Passagiere sei es aber wichtiger, pünktlich am Zielbahnhof anzukommen, als die Pünktlichkeit an einem Bahnhof unterwegs zu kennen.

Zu den regionalen Unterschieden sagt Pallecchi, in einem stark genutzten Netz wie dem der Schweiz könnten auch Bauarbeiten die Pünktlichkeit beeinflussen. «Wichtig bleibt, dass das fein abgestimmte Räderwerk des Schweizer Bahnsystems stabil bleibt.» zo