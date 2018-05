Wetzikons Captain Vincenzo Piccinni (rechts) zeigte beim 3:0-Erfolg gegen Phönix Seen eine überragende Leistung. (Archivbild: David Kündig)

Der Start gelang den Wetzikern nicht nach Wunsch. Die abstiegsgefährdeten Oberländer wirkten verkrampft und Aydin hätte Phönix schon früh in Führung bringen können. Danach aber fand der FCW immer besser in die Partie und sorgte mit drei Toren in der Viertelstunde vor der Pause schnell für die Vorentscheidung. Erst traf Piccinni nach einem Steilzuspiel von Herzog, danach brauchte Ajredini eine Piccinni-Vorlage nur noch einzuschieben und nur wenig später schoss derselbe Spieler nach sehenswertem Dribbling zum 3:0 ein.

Das reichte den Wetzikern aber noch nicht und Camenisch schraubte das Skore schon unmittelbar nach dem Seitenwechsel weiter in die Höhe. Die Gäste aus Winterthur verkürzten zwar umgehend, doch änderte dies am dominanten Auftritt Wetzikons nichts. Die Oberländer zeigten bis zum Ende eine Darbietung, die ihre Fans auf den Ligaerhalt hoffen lässt. Sie spielten geradlinig, einfallsreich unf zeigten sich für einmal auch effizient im Abschluss. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte der eingewechselte Sewer in der 73. Minute.

Wetzikon - Phönix Seen 5:1 (3:0). - Tore: 30. Piccinni 1:0. 40. Ajredini 2:0. 44. Ajredini 3:0. 46. Camenisch 4:0. 48. Ferraro 4:1. 73. Sewer 5:1.