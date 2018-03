Die wichtigste Änderung in der Gemeindeordnung ist die Einführung eines neuen Kommissionssystems im Parlament. (Archivfoto: Fabio Meier)

Die Wetziker Stimmberechtigten haben die Teilrevision der Gemeindeordnung zur Änderung des Kommissionssystems des Grossen Gemeinderates mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Der Vorlage wurde mit einem Ja-Anteil von 69,5 Prozent zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,48 Prozent.

Damit fiel der Entscheid allerdings knapper aus als bei der Beratung im Grossen Gemeinderat. Dieser stimmte der Änderung der Gemeindeordnung mit 31 zu 2 stimmen zu.

Rücktritt wegen Mehraufwand

Die wichtigste Änderung in der Gemeindeordnung betrifft die Einführung eines neuen Kommissionssystems im Parlament. Dieses soll künftig aus einer Rechnungsprüfungskommission und zwei Fachkommissionen ­bestehen.

Erklärtes Ziel des Wetziker Stadtrats sowie der Mehrheit des Grossen ­Gemeinderats ist es, die Vorberatung der Geschäfte mit dieser Änderung gleichmässiger auf die Parlamentsmitglieder zu verteilen. Dies bringe das Milizsystem stärker zur Geltung, da auch beruflich stark engagierte Parlamentsmitglieder in einer Kommission mitwirken und so ihr Spezialwissen einbringen könnten. Die durch das neue System entstehenden Mehrkosten seien daher eine Investition in die Demokratie.

Die Gegner der Vorlage führten ins Feld, das bisherige Kommissionsystem habe sich bewährt. Die Änderung hingegen führe zu einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand, den nicht alle Parlamentarier auf sich nehmen könnten und wollten. So verzichtete etwa Gemeinderat Renzo Argiro (SVP) aus diesem Grund auf eine erneute Kandidatur (wir berichteten).

Eingegangene Stimmzettel: 6529

Ungültig eingelegt: 39

Gültig eingelegt: 6490

JA: 4510

NEIN: 1621

Stimmbeteiligung: 43,48 Prozent

(zo)