Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 sinken in Wetzikon die jährlichen Abschreibungen. Die Frage ist nur, um wie viel. (Archivfoto: Seraina Boner)

Beim Übergang auf das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 will der Wetziker Stadtrat per 1. Januar 2019 das Verwaltungsvermögen neu bewerten. Wie er in einer Mitteilung schreibt, soll dadurch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend dargestellt werden. Dabei ergäbe sich nach aktuellen Berechnungen ein Bewertungsgewinn von rund 120 Millionen Franken.

Die Neubewertung oder der Verzicht darauf sei ein Entscheid von grosser finanzpolitischer Tragweite, argumentiert der Stadtrat. Verzichtete man darauf, würden die Abschreibungen aufgrund des neuen linearen Abschreibungsmodells auf einen Schlag um rund 7,4 Millionen Franken sinken. Dadurch würde die Jahresrechnung um denselben Betrag entlastet.

Steuerdebatten vermeiden

Damit erhöhte sich aber auch der Druck auf den Steuerfuss. Das liegt offenbar nicht im Interesse des Stadtrats. Er befürchtet, dass bei Ertragsüberschüssen in Millionenhöhe schnell der Ruf nach einer Steuersenkung laut würde. Dies jedoch könne sich Wetzikon nicht leisten, sagt Ruedi Keller, Leiter Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien. «Wir brauchen die Einnahmen, um unsere aktuelle Nettoverschuldung abbauen und unsere anstehenden Investitionen finanzieren zu können.»

Um jährlich wiederkehrenden Steuersenkungsdebatten aus dem Weg zu gehen, will der Stadtrat also die Abschreibungen hochhalten. Die gute Nachricht: Auch mit der Neubewertung wird die Rechnung entlastet. Gemäss Berechnungen der Abteilung Finanzen um mindestens 1,3 Millionen Franken.

Über den Antrag des Stadtrats, mit dem neuen Modell auch das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten, entscheidet nun das Parlament.