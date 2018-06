Das Wetziker Parlament erliess im April 2018 die neue Verordnung über die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter. An seiner letzten Sitzung hat der Stadtrat nun das alte Reglement über die Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an die Betreuungskosten von Kindern im Vorschulalter den neuen Bestimmungen angepasst.

Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 24. November 2013 einen jährlich wiederkehrenden Kredit über 480'000 Franken zur Finanzierung von Gemeindebeiträgen an die Erziehungsberechtigten bewilligt. Die dazugehörige Verordnung über die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter wurde überarbeitet und am 23. April 2018 durch den grossen Gemeinderat genehmigt.

Stadtrat kann Tarife anpassen

Gestützt auf die Verordnung habe der Stadtrat das alte Reglement über die Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an die Betreuungskosten von Kindern im Vorschulalter den neuen Bestimmungen angepasst, heisst es in einer Mitteilung. Bei der Überarbeitung seien zudem die Abläufe und Prozesse überprüft und vereinfacht sowie der Geschäftsbereich Bildung und Jugend ermächtigt worden, selbständig mit möglichen Betreuungsinstitutionen Leistungsvereinbarungen abzuschliessen.

Die neue Verordnung legt eine Bandbreite für die Festsetzung von Maximaltarifen für die Betreuungskosten in den Kindertagesstätten und Tagesfamilien fest. Diesen Maximaltarif hat der Stadtrat gemäss Mitteilung im neuen Reglement festgelegt. Dies habe keine finanziellen Auswirkungen für die Stadt Wetzikon oder für die Anbieter von Betreuungsplätzen. Reicht der zur Verfügung stehende Kredit zur Finanzierung der auszurichtenden Gemeindebeiträge nicht mehr aus, so kann der Stadtrat die Tarife im Reglement wieder zeitnah anpassen.