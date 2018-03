Sylvia Zumbach in ihrem Atelier. (Archivfoto: Silvano Pedrett)

Am 8. März verstarb in Wetzikon die 1931 geborene Künstlerin Sylvia Zumbach-Schwärzer.

Die gebürtige Zugerin empfing ihre künstlerische Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Zürich. 1955 heiratete sie den Altphilologen Othmar Zumbach. Als dieser vier Jahre später als Hauptlehrer für alte Sprachen an die neu eröffnete Kantonsschule Zürcher Oberland gewählt wurde, zogen beide nach Wetzikon und bauten sich an der Alpenstrasse ein schönes, später durch ein Atelier erweitertes Haus mit grossem Garten. Hier lebte sie bis zuletzt.

Obschon sie als Ehefrau und Mutter von drei Kindern voll ausgelastet war, schuf sie ab 1965 rund dreissig grosse textile Arbeiten, die von höchster handwerklicher Sorgfalt zeugen und stilistisch an amerikanische Quilts erinnern, aber als eigenständige Kunstwerke gelten dürfen. Mit ihnen wurde sie als Künstlerin bekannt.

1991 Witwe geworden, wurden ihr die textilen Arbeiten zu schwer. In den folgenden fünfundzwanzig Jahren entstanden verschiedene umfangreiche Werkgruppen auf Papier: Tuschfederzeichnungen, farbige Kreidezeichnungen, Aquarelle, Pastelle und Frottagen– alles Werke von immenser Zartheit und Konzentration. Eigenschaften übrigens, die sie auch als Person auszeichneten.

Lange hatte die Öffentlichkeit kaum Kenntnis von ihrem Schaffen, auch wenn sie immer wieder in Gruppenausstellungen und Galerien kleine Ausschnitte daraus zeigen konnte. Erst, als 2011 in den IG-Hallen in Rapperswil-Jona eine grössere Werkgruppe ausgestellt wurde, beschlossen Guido Baumgartner und Judith Annaheim, der inzwischen achtzigjährigen Künstlerin eine Publikation zu widmen. Daraus wurde 2013 eine prächtige Monografie, welche die Verantwortlichen überzeugte, Sylvia Zumbach 2015 mit dem «Prix Chapeau! Wetzikon» auszuzeichnen. Diese späte öffentliche Anerkennung ihres Lebenswerkes beglückte und tröstete sie, als die Beschwernisse des Alters ihre Tätigkeitsfelder und ihren Alltag immer mehr einschränkten.

(Autor: David Streiff)