Auf der Publikation der Wahlvorschläge der Reformierten Kirchenpflege Wetzikon steht: «Es sind keine Wahlvorschläge eingegangen». Obwohl es sich vielerorts schwierig gestaltet, Kirchenpflegemitglieder zu finden, stimmt dies nicht ganz. «Wir haben die Meldefrist verpasst», sagt Präsidentin Doris Teuscher (parteilos). Fünf Kandidaten hätten sich bisher gemeldet. «Einige weitere sind noch unentschlossen.»

«Die Nachwahlfrist verpassen wir dann nicht.» Doris Teuscher, Präsidentin Kirchenpflege Wetzikon

Die Nachwahlfrist läuft am Mittwoch, 17. Januar, ab. «Die verpassen wir dann nicht», so Teuscher. Die Wetziker Kirchenpflege hat neun Mitglieder inklusive Präsidentin. Sie selbst wolle sich nach acht Jahren in der Kirchenpflege – fünf davon als Präsidentin – nicht mehr zur Wahl stellen.

Zweiter Wahlgang zeichnet sich ab

Das Besetzen der Sitze sei wie in jedem Amt schwierig, da der zeitliche Aufwand und die Anforderungen nicht unterschätzt werden dürften, so Teuscher. «Dies neben dem Berufsalltag unter einen Hut zu bringen, ist anspruchsvoll.» Sie wünsche der Kirchgemeinde, dass es gelinge, alle Sitze zu besetzen. «Da noch nicht definitiv ist, welche Kandidaten antreten, möchte ich keine Namen nennen.»

Sollten sich keine weiteren Kandidaten für die vier vakanten Sitze finden, wird voraussichtlich mit leeren Stimmzetteln gewählt. Das heisst, dass die Stimmbürger irgendwelche Namen für die leeren Sitze nennen können. Da diese das absolute Mehr verpassen dürften, zeichnet sich ein zweiter Wahlgang ab. Dieser findet in Wetzikon am 10. Juni statt.