Dass der Wetziker Stadtrat GLP-Stadträtin Esther Schlatter das Energie-Dossier entzieht schlägt hohe Wellen. Noch gestern Abend verschickte die Grüne Partei Wetzikon dazu eine Medienmitteilung. Unter dem Titel «Stadtrat serviert Esther Schlatter eiskalt ab» schreibt die Partei, sie habe mit tiefem Befremden den Beschluss des bürgerlich kontrollierten Stadtrats zur Kenntnis genommen.

Die Begründung mit Konflikten zwischen Schlatter und den Stadtwerken bezüglich Kompetenzen und strategischen Fragen sei fadenscheinig. Mit «Konflikten» meine der Stadtrat wohl ihre divergente Position zum scheidenden Leiter der Stadtwerke, so die Partei. Wie die Mehrheit des Stadtrates habe auch er sich vehement für die Privatisierung der Stadtwerke stark gemacht. Die Umwandlung der Stadtwerke in eine Aktiengesellschaft sei bekanntlich an der Urne gescheitert.

Erbitterter Widerstand

Mit der Annahme der Energiestrategie 2050, dem erforderlichen Standortwechsel der Stadtwerke und den Herausforderungen auf dem Schweizer Energiemarkt stünden wichtige strategische Entscheide an. Diesen Herausforderungen habe sich Esther Schlatter, die dem Referendum des Parlaments übrigens damals neutral gegenüberstand, gestellt und stosse nun bei der Umsetzung auf erbitterten Widerstand.

Seit Esther Schlatter im 2016 in den Stadtrat gewählt wurde, habe sie durch ihre Klarheit, ihre Fachkompetenz und ihrer Leistungsbereitschaft überzeugt. Den von ihren Vorgängern im Stadtrat vernachlässigten Sachgeschäften, wie dem dringenden Ausbau der ARA, der Sanierung des alten Gaswerkareals oder des Umzugs des Werkhofes habe sie sich gründlich und umgehend angenommen.

Weitere Unruhe und Verzögerungen

Fast schon zynisch wirkt für die Grünen die Aussage des Stadtrates, dass seine Massnahme die Situation bei den Stadtwerken beruhigen soll. Das Verhalten des Stadtrates, welches das Kollegialitätsprinzip zur Farce verkommen lasse, werde das Gegenteil bewirken. Zu erwarten seien rechtliche Auseinandersetzungen, weitere Unruhe bei den Stadtwerken und der Energiekommission, teure Verzögerungen bei eingeleiteten Projekten sowie politische Konflikte.

Es komme der Verdacht auf, dass der Entscheid hauptsächlich politisch motiviert sei. Schliesslich fordert die Partei den Stadtrat auf, seinen Entscheid umgehend zurückzunehmen. «Zum Wohle der Wetziker Bevölkerung und der zukünftigen Stadtentwicklung.»