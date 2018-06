Am Samstagabend um 19 Uhr wurde die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben alarmiert, weil in einem gekippten Fenster eine Katze eingeklemmt war. Wie die Feuerwehr mitteilt, versuchte das Tier aus der Wohnung im ersten Stock ins Freie zu gelangen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.



Die ausgerückten Einsatzkräfte stiegen mit einer Leiter zu Katze hoch und befreiten sie aus ihrer lebensbedrohlichen Situation. Das Tier wurde anschliessend mit unbekannten Verletzungen dem Tierrettungsdienst übergeben. Dieser brachte die Katze für weitere Abklärungen ins Tierspital Zürich.



Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben rücke immer wieder zu solchen Tierrettungen aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Oft komme jedoch jede Hilfe zu spät für die Katze. «Gekippte Fenster sind für Katzen eine Todesfalle», sagt Kommandant René Ehrenmann. «Nur selten kann die Feuerwehr solche Katzen noch lebend retten.»

Drei weitere Einsätze

Am Samstag rückte die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben noch zu drei weiteren Einsätzen aus. Am Samstagvormittag wurde eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Um 16 Uhr löste eine Rauchentwicklung im Zentrum Oberwetzikon einen Feuerwehr-Einsatz aus.

Glücklicherweise habe sich gezeigt, dass der Rauch aus einem Kamin stammte, weswegen die Feuerwehr rasch Entwarnung geben konnte. Nach der Katzenrettung rückten die Einsatzkräfte zu einer Gewässerverschmutzung aus - der zweiten innert Wochenfrist.