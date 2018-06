Die 1991 in Bern gegründete Stiftung für Demokratie setzt sich für die Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung der offenen Gesellschaft im In- und Ausland ein. Zu diesem Zweck engagiert sie sich insbesondere für die Förderung sachbezogener Information als Voraussetzung demokratischer Willensbildung.

Die Stiftung vergibt alljährlich den Peter Dolder Preis an Jugendliche für ihr aussergewöhnliches staatsbürgerliches Engagement. Wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt, geht der 2. Preis dieses Jahr an den Wetziker Benjamin Walder für seine Maturarbeit «Fernwärmeinitiative - Volksinitiative für Wetzikon». Der Preis ist mit 2000 Franken dotiert.