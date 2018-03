Nach der Kritik des ehemaligen GLP-Präsidenten Raphael Zarth an Stadträtin Esther Schlatter (GLP) kommt es zum Schlagabtausch der Parteien. Die SVP sah in Zarths Aussagen eine Bestätigung des Bezirksratsentscheids und veröffentlichte eine Medienmitteilung, in der sie sich beim Bezirksrat gleich noch für den Entscheid bedankte.

«Gespielte Entrüstung»

Dies wiederum stiess dem Wetziker Bürger Forum (WBF) sauer auf. Die SVP-Mitteilung sei «an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten», schreibt WBF-Präsident Walter Bohnenberger. «Gerade die SVP und ihr Fraktionspartner EDU tragen an dem Streit im Stadtrat die Hauptverantwortung.»

Trotz des Wissens um die menschlichen Eigenschaften von Esther Schlatter sei sie 2016 von diesen beiden Parteien zur Wahl empfohlen worden. Dabei hätten mit Sandra Elliscasis (FDP) und Walter Bohnenberger (WBF) zwei bestens ausgewiesene bürgerliche Kandidaten zur Verfügung gestanden.

«Das Wetziker Bürger Forum wird den Verdacht nicht los, dass mit dieser gespielten Entrüstung von den Unzulänglichkeiten der eigenen Kandidaten abgelenkt werden soll.» Auch Stadtrat Henri Vettiger (SVP) als ehemaliger Vorsteher der Werke habe das Projekt ARA/Werkhof zu Beginn seiner Amtszeit nicht mit der notwendigen Energie vorangetrieben.

Argumente für Weiterzug

Den Entscheid des Bezirksrates finde das WBF im Resultat richtig, er sei aber sehr erstaunt über die Begründung. Die detaillierte Auflistung von Punkten sei nach Ansicht des WBF nicht notwendig gewesen und biete nur Angriffsflächen und Argumente für einen Weiterzug des Entscheides ans Verwaltungsgericht. Aufgrund des bisherigen Verlaufes der Auseinandersetzung rechne das WBF nicht damit, dass der Streit innerhalb des Stadtrates rasch beigelegt werden könne.