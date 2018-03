Ganz Wetzikon rätselt, wer das fiese Flugblatt gegen Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) verfasst haben könnte. Bisherige Vermutungen haben sich nicht bestätigt. Die meisten Parteien haben die Aktion bereits in Stellungnahmen verurteilt. Die mögliche Profiteurin durch den Flyer, Stadträtin Esther Schlatter (GLP), distanziert sich nun ebenfalls davon.

Auf dem Flugblatt steht gross: «Wenn ein Stadtpräsident eine Ratskollegin öffentlich diffamiert, ist er sowieso fehl am Platz». Das Zitat nimmt Bezug auf Rüfenachts Neujahrsansprache, in der er den Ressortentzung von Esther Schlatter erklärte. Die Passage auf dem Flyer brachte diverse Wetziker auf die Idee, Schlatter könnte hinter der Aktion stecken. Sie distanziert sich aber klar davon. « Selbstverständlich distanziere ich mich in aller Form von diesem anonymen Flugblatt», schreibt sie in einem Kommentar. «Die Wetziker Bevölkerung kennt mich als jemanden, der offen und sehr direkt zu seiner Meinung steht. Dies hat neben meinem Leistungsausweises in Sachen Transparenz, Landverkäufen, Bushof etc. sicher auch dazu beigetragen, dass ich in den Stadtrat gewählt wurde.»

Ein weiterer Verdacht fiel auf das Komitee «Wende.Wetzikon», das vor gut einer Woche erstmals an die Öffentlichkeit trat - mit einer eigenen Facebookseite, aber völlig anonym. Die Gruppe äusserte sich kritisch zum Bezirksratsentscheid gegen Esther Schlatter und setzt sich für einen Wechsel im Stadtrat ein. Auf der Facebookseite schreibt sie nun aber, sie habe nichts mit dem Flugblatt zu tun. Dieses bezeichnet es als «absolut respektlos und unfair».

Doch obgleich sich die Gruppe für Schlagworte wie Fairness, Transparenz oder Anstand einsetzt, bleibt sie weiterhin anonym. Sie schreibt lediglich, sie sei eine «überparteiliche» Gruppe.

Eine vom ehemaligen Wetziker SVP-Präsident Mike Mayr auf Facebook geäusserte Theorie, wonach der Wetziker Immobilienunternehmer Heinz Egolf hinter der Aktion stecken könnte, hat dieser bislang weder bestätigt noch dementiert. Mayr vergleicht die Aktion mit jener von Egolf, als Raths 2015 für den Kantonsrat kandidiert hatte. Damals liess Egolf ein Flugblatt drucken, um Raths zu diskreditieren. Allerdings war das Flugblatt von der AZ Immobilien AG unterzeichnet, Egolfs Firma. Anonym war jener Flyer also nicht. Die «Züriost»-Redaktion hat Egolf eine Anfrage per Email zugestellt.