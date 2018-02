Geschäftsführerin Monika Bachmann in ihrem Lernzentrum Individual Learning in Wetzikon. (Bild: Marko Stevic)

«Das Lernen ist mein ständiger Begleiter», sagt Monika Bachmann, die Geschäftsführerin von «Individual Learning». Die gebürtige Bäretswilerin eröffnete im Februar ihr Zentrum in Wetzikon, weil sie seit jeher Wissenserwerb fasziniert: «Ich lese zwar kaum Romane, aber sehr viele Fachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, mache regelmässig Weiterbildungen».

Wasser, weisse Wände

Das Konzept des Unterrichts ist erprobt: Die Juristin mit Anwaltspatent hat es von «Fit4School» gemietet, einer Stiftung. Deren Unterrichtsmaterialien und -methoden werden von Hochschulen, Pädagogen und Psychologen konzipiert. Selbst das kleinste Detail wirkt sich laut Bachmann auf die Lernleistung aus: «Deswegen haben wir stets eine Flasche Wasser parat – es fördert die Konzentration – und bewegungsfördernde Stühle sowie verstellbare Tische».

«Weiss ist neutral, aber freundlich und elegant. Es schafft die optimale Lernumgebung.»

Monika Bachmann, Geschäftsführerin

In dem grossen Unterrichtsraum sind fünf Tische. Die Stühle und Hocker haben verschiedene Grössen und Formen. Weisse Wände reflektieren das Licht, das durch die zahlreichen und grossen Fenster in den Raum strömt. «Weiss ist neutral, aber freundlich und elegant. Es schafft die optimale Lernumgebung», so Bachmann. Jeder Tischbereich sei von den anderen durch Regale abgegrenzt, damit mehr Privatsphäre herrsche.

Dennoch wolle sie einen offenen Unterrichtsraum: «Kleine, zellenartige Zimmer wirken einengend», so Bachmann, die Einzel- und Kleingruppenunterricht für bis zu vier Personen anbietet. Unterrichtet werden im Lerncenter Menschen jeden Alters – dabei werden die Methoden und das Material an deren Profile und Ziele angepasst. «Ich werde auch die Schulleiter in der Gegend informieren und den Ergänzungsunterricht vorstellen», so Bachmann.

Freude am Fach

Neben dem für Primar-, Sekundar- und Mittelschüler ausgelegten Angebot «Fit4School» hat Bachmann ein weiteres, das sie «2Getready» nennt. In diesem wird die Lehrtätigkeit auf Erwachsene und Senioren zugeschnitten. «Diese können sich auf eine Ferien- oder Geschäftsreise vorbereiten. Oder die eigene Denkleistung trainieren», so Bachmann. Vermittelt werden nicht nur Grundlagenfächer, auch die individuellen Lernkompetenzen werden erweitert.

«Besonders freue ich mich, wenn ich Menschen aus der Region beschäftigen kann.»

Monika Bachmann, Geschäftsführerin

«Jemand hat Probleme mit der Konzentration, aber lernt schnell. Ein anderer hat vielleicht mit einem Fach Mühe, aber arbeitet diszipliniert», so die Juristin. Auch Prüfungsvorbereitungen, Unterstützung bei der Lehrstellensuche und Deutschunterricht für Fremdsprachige biete sie an. Die Mutter von zwei Kindern sei bemüht, den Unterricht auch für Wenigverdienende erschwinglich zu machen. Deswegen habe sie bei Stiftungen angefragt, ob diese sie dabei unterstützen könnten.

Auf die Frage, wer die Lehrer seien, antwortet sie, sie überzeuge sich bei der Auswahl, dass die Tutoren nicht nur Fachwissen hätten, sondern auch Empathie und Freude am Fach. «Besonders freue ich mich aber, wenn ich Menschen aus der Region beschäftigen kann.» Die Juristin hat sich ihr betriebswissenschaftliches Wissen und Können in verschiedenen leitenden Funktionen in einer Versicherung angeeignet und mit einer Weiterbildung in Unternehmensführung ergänzt.