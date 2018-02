Die Wetziker BDP nominiert den bisherigen Elmar Weilenmann und neu Marcel Baur für den Grossen Gemeinderat. «Als versierte Spitzenkandidaten einer Mitte Partei, wollen sich die beiden im Grossen Gemeinderat Wetzikon einbringen», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Elmar Weilenmann werde als bisheriges Ratsmitglied auf dem ersten Platz der Wahlliste antreten.

Weilenmann habe in den vergangenen vier Jahren einiges erreicht, so beispielsweise als Mitunterzeichner einer dringlichen Motion betreffend Anpassung der Public Governance der Energiepolitik und der Aufsicht über die Stadtwerke sowie mit einer schriftlichen Anfrage betreffend Verzögerung bei der Realisierung der Westtangente.

Förderung von Arbeitsplätzen für Jugendliche

Auf dem zweiten Listenplatz wird neu Marcel Baur aus Wetzikon kandidieren, heisst es in der Mitteilung der BDP weiter. Baur ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat einen Sohn und lebt seit 25 Jahren in Wetzikon. Seine Motivation für die Kandidatur in den Grossen Gemeinderat Wetzikon sei, dass er sich aktiv für weniger Stau und eine optimalere Verkehrsführung einsetzen wolle. «Des Weiteren steht Marcel Baur für eine gezielte Förderung von Arbeitsplätzen für Jugendliche und mehr Engagement im Stadtleben von Wetzikon.»



Die starke Mitte, für die die BDP stehe, sei wichtig. «Gerne will sich die BDP mit ihren Spitzenkandidaten weiter für die freie Marktwirtschaft, einen sinnvollen Mix von ÖV und motorisierter Individualverkehr, die KMU und das Gewerbe, sowie für erneuerbare Energien einsetzen und dran bleiben.»