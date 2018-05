Wer tut sich mit wem zusammen? Die Wetziker haben am 22. April die 36 Mitglieder des Grossen Gemeinderates gewählt. Nun ist klar, wie die Fraktionslandschaft im Parlament während der neuen Amtsperiode aussehen wird.

Die bedeutendsten Änderungen betreffen die Parteien SP und SVP, die nun auch eigenständige Fraktionen bilden. Die AW und die EDU haben sich mit anderen Partnern zusammengefunden: der GLP respektive der FLW.

So wird sich die Fraktionslandschaft im Wetziker Parlament verändern. (Bild: PD)

Die SVP und EDU sind offenbar im Unfrieden auseinander gegangen. SVP-Fraktionspräsident Stefan Kaufmann sagt jedenfalls: «Die Zusammenarbeit mit der EDU hat nicht so funktioniert wie ich es mir gewünscht hatte.» Er habe bereits im Dezember ein Treffen verlangt, um einmal «Klartext» zu reden. «Konkret hat mir in den wichtigen Momenten im Parlament die erhoffte Unterstützung gefehlt.» Beispielsweise bei seinem Vorstoss im Strassenbau oder im Zusammenhang mit dem Kommissionssystem.

Die EDU war bereits vor dem offiziellen Bruch mit der SVP fremd gegangen (wir berichteten). Die Partei unterstützte im Wahlkampf den amtierenden Stadtpräsidenten Reudi Rüfenacht (EVP) und nicht den SVP-Kandidaten Heinrich Vettiger.

«Konkret hat mir in den wichtigen Momenten im Parlament die erhoffte Unterstützung gefehlt.» Stefan Kaufmann, SVP-Fraktionspräsident

Die Aussprache mit der EDU habe nicht wirklich gefruchtet, sagt Kaufmann. «Wir entschieden deshalb, zuerst einmal die Wahlresultate abzuwarten und dann erneut über die Bücher zu gehen.» Dies habe die EDU aber offenbar nicht gewollt. Im März sei ein Mail gekommen, in der die EDU ihren Rücktritt aus der Fraktion mitgeteilt habe. «Der Entscheid zur Abspaltung kam klar von ihnen.» Ein Problem sei dies für ihn nicht. Eine Fraktion mit nur einer Partei zu führen, sei ohnehin einfacher.

Zu wenig wahrgenommen

Urs Gerber, Co-Präsident der EDU, bestätigt, dass sie den ersten Schritt zur Trennung getan hätten – spricht aber von anderen Beweggründen. Die EDU wolle mehr Verantwortung tragen und besser wahrgenommen werden. Daher hätten sie sich nach einem neuen Fraktionspartner umgeschaut und mit Margrith Wahrbichler von der FLW auch gefunden. Die Parteien vertreten laut Gerber in vielen politischen Anliegen gleiche oder ähnliche Meinungen. «Mit den Differenzen können wir – aus Erfahrung der vergangenen Legislaturperiode – sehr gut umgehen.»

«Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit der FLW und nicht gegen die SVP entschieden.» Urs Gerber, Co-Präsident EDU

Zur Zusammenarbeit mit der SVP könne er zusammenfassend sagen, dass es aus Sicht der EDU eine gute Zeit gewesen sei. «Wir sind dankbar, dass wir als ‹Junior-Partner› in beiden Kommissionen einen Sitz hatten und auch in Entscheidungen der Fraktion mit eingebunden wurden», so Gerber. Dass die EDU wenig wahrgenommen oder manchmal auch ganz weggelassen worden sei, habe nicht an der SVP, sondern mehr an der Presse und dem Büro gelegen. «Wir haben uns also für eine Zusammenarbeit mit der FLW und nicht gegen die SVP entschieden.»

Diskussionen innerhalb der Fraktion

Die SP hat sich derweil von der AW getrennt. Sie wolle als eigenständige Fraktion ihr Profil schärfen, heisst es in einer Mitteilung. «Selbstverständlich wird die Fraktion punktuell je nach Thema parteiübergreifend auf die anderen Fraktionen zugehen, um gemeinsam für eine attraktive Entwicklung der Stadt Wetzikon einzustehen.»

Die AW und GLP, die mit je zwei Mitgliedern keine eigenen Fraktionen bilden können, teilen mit, sie hätten sich entschieden eine Fraktionsgemeinschaft aus «zwei starken, gleichberechtigten und unabhängigen Partnerinnern» zu bilden. Durch die unterschiedliche politische Ausrichtung könne garantiert werden, dass bereits innerhalb der Fraktion eine Diskussion zu den Sachgeschäften über den eigenen Parteihorizont hinaus geführt werde.

Kleinste Fraktion mit drei Mitgliedern

Die SVP-Fraktion bleibt weiterhin die stärkste Fraktion im Parlament. Die kleinste der neu sieben Fraktionen, die EDU/FLW-Fraktion, wird aus drei Mitgliedern gebildet – dies entspricht der vorgegebenen Mindestgrösse einer Fraktion. Weiterhin bestehen vier Fraktionen aus Ratsmitgliedern von verschiedenen Parteien. Im Grossen Gemeinderat waren in der noch laufenden Legislatur sechs Fraktionen vorhanden.