Wasser sparen und Rasen sprengen. Das schliesst sich gegenseitig aus. Seit die Stadt Wetzikon aufgerufen hat, Wasser zu sparen, ist das Sprengen von Rasen unpopulär geworden. Wer es trotzdem macht, muss damit rechnen, in den sozialen Medien per Bild an den Pranger gestellt zu werden. So schon mehrfach in der Gruppe «Du bisch vo Wetzike, wänn...» geschehen.

Die Reaktionen zum Internetpranger sind unterschiedlicher Natur. Einige verurteilen das Sprengen des Rasens scharf, sprechen von mangelnder Nachhaltigkeit oder fordern gar ein Autowaschverbot. Andere kritisieren die Aufregung darob und wundern sich, ob die Facebook-Nutzer keine grösseren Probleme hätten.

Grössere Probleme könnten sie allerdings noch bekommen, falls sie diese nicht schon haben. Denn die Bilder können Konsequenzen für die Personen haben, die sie veröffentlichen. Hugo Wyler, Kommunikationsleiter des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, sagt: «Ein im Internet oder auf sozialen Medien publiziertes Foto eines Privatgrundstückes fällt unter das Datenschutzgesetz, wenn hier Personendaten betroffen sind.» Denn selbst wenn keine Person auf dem Bild erkennbar sei, könne das Grundstück von Nachbarn, Bekannten oder anderen Personen in der Regel den Betroffenen zugeordnet werden.

Verbunden mit einer Anprangerung stelle ein solcher «Internetpranger» über Privatpersonen einen schweren Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte dar, der in der Regel nicht gerechtfertigt werden könne und Personen stigmatisiere. «Daher ist die Veröffentlichung solcher Prangerseiten widerrechtlich.» Laut Wyler können die Betroffenen die Löschung der Bilder verlangen und wenn nötig ihr Recht einklagen. «Kommt es zu einer Bedrohung, ist auch eine Strafanzeige möglich.» Auf Anfrage heisst es bei der Kantonspolizei, es handle sich dabei um ein Antragsdelikt. Die Polizei respektive die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall nur, wenn die betroffene Person einen Strafantrag macht, selbst wenn ihnen konkrete Informationen zu einem entsprechenden Vergehen vorliegen.

Aufnahmen sind schon illegal

Interessant daran: Nicht nur das Publizieren der Bilder ist strafbar, sogar das Aufnehmen derselben. Im Schweizer Strafgesetzbuch heisst es: «Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt», sei strafbar. Es drohen Geld- oder gar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren.

Die Krux daran: Opfer von solchen Prangeraktionen ergreifen die Rechtsmittel oftmals nicht, weil sie von hohem Aufwand und hohen Kosten ausgehen, wie es bei der Kantonalen Datenschutzstelle heisst. Die Kantonspolizei entgegnet, dass ein Strafantrag nicht kostenpflichtig sei und relativ unkompliziert gemacht werden könne - mit einem Gang auf den Polizeiposten.

Polizei darf Aufnahmen unter Umständen nutzen

Zwei Fragen bleiben aber. Die erste: Darf die Polizei Prangerbilder nutzen, um Offizialdelikte aufzuklären? Hugo Wyler sagt dazu: «Bei der Nutzung solcher Aufnahmen für polizeiliche Ermittlungen oder Gerichtsverfahren muss eine Abwägung durch die Gerichte erfolgen.»

Schliesslich die Frage, weshalb Google-Streetview-Aufnahmen privater Grundstücke publiziert werden dürfen. Dazu verweist Wyler auf ein Bundesgerichtsurteil, das besagt, dass nur Bilder veröffentlicht werden dürfen, die den Einblick unter normalen Umständen gewährten. Sprich: Es ist nicht legitim, den Sichtschutz zu umgehen, etwa mit hohen Stativen.