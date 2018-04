Kurz vor 13 Uhr nahmen die Bewohner an der Sandbühlstrasse in Wetzikon ein Knallgeräusch war. «Bei einem Augenschein im Freien stellten sie einen Leitungsbruch fest», schreibt die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben in einer Mitteilung. An diversen Stellen quoll das Wasser aus der Oberfläche.

Die Wassermassen drangen in die angrenzende Tiefgarage und in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Die alarmierte Feuerwehr stoppte die Ausbreitung der Wassermassen im Keller.

Stadtwerke übernehmen

In der Tiefgarage floss das Wasser von selbst ab. Zudem wurde die betroffene Leitung stillgelegt. Im Anschluss wurden das Wasser aus dem Gebäude gesaugt.

Nach getaner Arbeit wurde der Fall den Stadtwerken Wetzikon übergeben, welche für die Reparatur der betroffenen Stelle verantwortlich sind. (zo)