Notärzte waren am Mittwochmorgen zu einem medizinischen Notfall in Wetzikon unterwegs, konnten am anvisierten Ort mit dem Rega-Helikopter aber nicht landen. Sie kreisten über dem Bahnhof und mussten auch nochmals aufsteigen.

Der Grund für den Einsatz: In der Gegend um die Morgenrainstrasse wurde eine Person mit akuten Herzproblemen notfallmässig abgeholt, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt. (lda)