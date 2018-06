Eigentlich wollte Werner Grimm ja Förster werden. «Aber ich war nur 1,57 Meter gross, und man sagte mir, ich sei zu klein dafür». Der Berufsberater schickte ihn in die Schnupperlehre als Schriftsetzer. In Zürich fanden gerade die Globuskrawalle statt, als Grimm schliesslich 1968 als 16-Jähriger seine Lehre bei der Zürcher Oberland Medien AG – die damals noch AG Buchdruckerei Wetzikon hiess – begann.

50 Jahre später arbeitet er noch immer im gleichen Gebäude: Mittlerweile ist Grimm 1,76 Meter gross und bald 67 Jahre alt. Ende Juni geht er in Pension. Noch bis zum 1. Juli ist er bei der Zürcher Oberland Medien AG für die Inserate- und Seitengestaltung mitverantwortlich. Er hat fünf Chefredaktoren erlebt und drei CEOs. «Und unzählige Produktionssysteme.»

Zwei Wochen «Zürichsee-Zeitung»

Grimm trägt eine feine Goldkette um den Hals und einen Goldring am linken Ohr. Der graue Schnauz ist ordentlich getrimmt. Zu den blauen Jeans trägt Grimm Birkenstock-Schlarpen. Aber nur drinnen. Die Strassenschuhe stehen unter seinem Schreibtisch.

Zu einem anderen Arbeitgeber wechseln habe er nie gewollt. «Bevor es die S-Bahn gab, war es weit nach Zürich. Darauf hatte ich keine Lust.» Zudem wäre die Arbeit an einem anderen Ort etwa dieselbe gewesen, sagt Grimm.

«Während des Militärs war ich aber zwei Wochen bei der ‹Zürichsee-Zeitung›, um das Armeeblatt Felddivision 6 zu produzieren, das war natürlich spannend. Aber ich kam auch gerne wieder zurück.»

Mit dem Bus durch Europa

Einmal hat Grimm trotzdem gekündigt. «Ich habe mit einem Kollegen einen Bus umgebaut und habe Europa bereist.» Deshalb, so habe man ihm gesagt, feiere er kein 50-Jahr-Jubiläum, sondern «nur 50 Jahre Firmenzugehörigkeit.» Im Mai 1974 verliess er seinen Posten. Im Januar des folgenden Jahres klopfte er wieder an und bekam ihn zurück. «Dass man mich einfach so wieder genommen hat, hat mich gefreut. Ich empfand es als Kompliment», so Grimm.

Die verrückten 90er

Langweilig sei ihm in all den Jahren nie geworden. «Wir haben alle paar Jahre das System gewechselt, das waren immer wieder neue Herausforderungen.» 1982 wurde er zum Operator für die neuen automatischen Schriftsetzmaschinen ausgebildet. «Das war das erste Mal, dass ich mit so etwas Ähnlichem wie Code in Berührung kam.» Eine «Revolution» sei es gewesen, als man die einzelnen Inserate nicht mehr ausdrucken und auf eine Seite habe kleben müssen.

Das verrückteste Jahrzehnt seien aber die 90er gewesen: «Wir begannen auf Macintoshs zu arbeiten. Plötzlich mussten wir keinen Kurier mehr ins Druckzentrum schicken, alles wurde vom Computer aus erledigt.» Zudem hätten sie 1994 für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. «Das war auch eine gute Erfahrung. Als wir in Rapperswil beim Präsidenten der Gewerkschaftssektion ankamen, hat er geweint vor Freude.»

Während sich vieles verändert habe, sei anderes über Jahrzehnte gleich geblieben, sagt Grimm. «Als wir 1998 die erste Website hatten, gab es grosse Diskussionen, ob der Inhalt gratis oder kostenpflichtig sein soll. Heute ist die Paywall immer noch ein Thema.»

Faszination ist gewachsen

Auch einige der kommenden Entwicklungen würde er gerne noch erleben, sagt Grimm. «Zum Beispiel gibt es neue Systeme, die Inhalte automatisch sowohl auf eine Website als auch in ein Layoutprogramm laden können.» Das finde er spannend. Bei anderen Entwicklungen habe er hingegen das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. «Diese extreme Abwendung von Printprodukten ist für mich schwierig zu verstehen.»

Die Faszination dafür sei bei ihm über die Jahre nicht kleiner, sondern grösser geworden. «Das Aufregende am Zeitung machen ist, dass man irgendwann einfach fertig sein muss – um jeden Preis.»

Reisen, Lesen, Kochen

Wobei man heute seltener zittern müsse, dass es die Zeitung ins Druckzentrum schaffe. «Früher hatten wir bei jedem Gewitter Angst, dass das System einen Totalausfall hat. Heute haben wir Batterien im Keller um Stromschwankungen auszugleichen oder Ausfälle zu überbrücken.»

Erst vor sechs Woche allerdings sei er das letzte Mal nachts wieder aus dem Bett aufgestanden, weil das System kollabierte. Ausgemacht habe ihm das nie etwas. «Ich glaube ja, ein bisschen Stress hält gesund.» Das habe ihn gezwungen, flexibel zu bleiben. «Diese geistige Herausforderung, nie zu wissen, was der Arbeitstag bringt, das werde ich vermissen.»

Auf seine Pension freut er sich trotzdem. Er wolle reisen, lesen und sich ein E-Bike kaufen. «Und meine Partnerin bekochen.»