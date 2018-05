Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Gute Stimmung am Pub-Festival in der Eishalle Wetzikon: Oli P. polarisiert als Person und posiert für seine weiblichen Fans.

Das Programm des Wetziker Pubfestival vom 5. bis 20. Mai war mehr als abwechslungsreich: Am ersten Wochenende startete der mehrwöchige Festmarathon in der Eishalle Wetzikon mit einem Klassiker: der Ballermann-Party. Am Mittwoch, 9. Mai folgte der grosse House and R’n’B-Abend. Am 11. Mai dann das Pflichtprogramm für alle 90er-Kids: Oli P. heizte an der Brawo-Hits-Party ein. Auf das Maifäscht am 12. folgte am 18. Mai die Ü16-Party. Den Abschluss bildeten der Springbreak am 19. und der Schlagerabend am 20. Mai.

Maja Graf, Projektleiterin des Pubfestivals, blickt zufrieden auf den Event zurück. «Wir haben unser Ziel, die Besucherzahlen des vergangenen Jahres zu übertreffen, erreicht und das freut uns sehr.» Grosse Überraschungen oder Schwierigkeiten seien keine aufgetaucht. «Natürlich hatten wir vor allem in den späten Stunden mit Schlägereien zwischen Betrunkenen zu kämpfen, aber das hielt sich im erwarteten Rahmen.»

Oli P. hat gezogen

Eine Sache löste bei Graf aber Erstaunen aus: «Überraschenderweise lief die 90er-Party mit Abstand am besten.» Überraschend sei das deshalb, weil die Freitagabende normalerweise eher weniger Besucher anlocken würden und die Erstausgabe der 90er-Party im letzten Jahr kein durchschlagender Erfolg gewesen sei. «Wir wissen nicht, wieso das in diesem Jahr anders war. Vielleicht war es der Hauptact Oli P., der in der Schweiz doch sehr beliebt ist. Oder es hat sich nach dem letzten Jahr herumgesprochen, dass sich die Party lohnt.»

Auch eine kleine Enttäuschung muss die Projektleiterin schlucken. Die Ü16-Party, die in diesem Jahr das erste Mal stattgefunden hat, ist scheinbar auf kein grosses Bedürfnis gestossen. «Der Abend ist leider schlechter gelaufen, als wir uns das vorgestellt hatten», sagt Graf enttäuscht. Ob im kommenden Jahr ein erneuter Ü16-Party-Versuch gestartet wird, haben die Veranstalter noch nicht entschieden.

(Video: Youtube)